Tiago Leifert diz se foi justo expulsar Wanessa do BBB: ‘Muito perigoso’

O apresentador Tiago Leifert surpreende ao dar sua opinião sobre a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24: ‘Tem que punir'

O apresentador Tiago Leifert surpreendeu ao dar sua opinião sobre a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, da Globo, no último final de semana. Em uma live no seu canal no YouTube nesta segunda-feira, 4, ele contou sobre o que achou da decisão de tirar a cantora do jogo após ela dar um tapa na perna de Davi.

O comunicador contou que achou justo e defendeu que ela tinha que sair para que a situação não saísse do controle. "Esse tipo de lance a gente tem que levar em consideração o contexto, se está tendo uma briga, a relação entre as duas pessoas, e a intenção. Eu sei que muita gente achou pouco, que não é nada e tem que seguir… Mas, tendo trabalhado lá, o que eu gostaria de oferecer de opinião para as pessoas, para elas pensarem, é do ponto de vista do programa, do efeito borboleta. Foi pouquinho, ela deu uma encostadinha no Davi, mas ele estava dormindo e eles não se dão bem. Se ele reage com o susto e dá um chute na cara dela, o que você faz? A gente tem que pensar no que esse tipo de coisa causa”, afirmou ele.

E completou: "Esse tipo de atitude não existe agressãozinha, nem agressão e nem agressão grande. É uma coisa física que pode gerar uma reação que destrói o programa, você pode colocar em ignição toda a atmosfera. Ela dá um tapinha de leve, ele dá um chute na cara dela, o Bin Laden vem para defender ela e dá um soco na cara do Davi, e o programa acaba. Você entendeu? Esse tipo de coisa, do ponto de vista da direção do programa, tem que punir para que as próximas gerações não fazerem, porque não vale nada, não foi entretenimento, não vale voto, não vale anjo, não vale liderança… Foi uma atitude dela totalmente irresponsável que não vale nada. Não tem valor nenhum para o programa a não ser causar uma baita dor de cabeça para o Boninho. Então, tem que punir. Eu entendo que é pouco. É a provocação, é o que pode gerar depois. É muito perigoso”.

Por fim, Leifert falou sobre o paredão da semana, que é disputado por Alane, Davi e Michel. Ele contou que o público tem motivos para tirar qualquer um dos três do jogo. "Entendo o voto em todo mundo. Eu acho que tem motivos para votar. Vocês se manifestem”, declarou.

Zilu Camargo fala sobre Wanessa

Nesta segunda-feira, 4, Zilu Camargo resolveu se manifestar após os rumores envolvendo sua filha, Wanessa Camargo. Em suas redes sociais, a socialite abriu o jogo sobre como está a cantora após a saída tumultuada do BBB 24. Vale lembrar que além de enfrentar a expulsão do reality show, relatos apontam que a cantora também estaria vivendo uma separação com Dado Dolabella.

Através dos stories do Instagram, Zilu explicou que ‘as coisas não estão bem’ no momento, mas que logo se devem melhorar. A ex-esposa de Zezé di Camargo ainda confirmou que está ficando em sua própria casa para prestar apoio à filha: “Estou aqui, já, na casa da Wanessa, na minha casa. Se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela”, iniciou.

Além disso, Zilu reforçou que a família está se mobilizando para apoiar a artista: “E a gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando, é vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e ele age de acordo com aquilo que é melhor pra gente”, disse.

Apesar de não mencionar os rumores envolvendo o namorado da filha, Zilu pediu para que os julgamentos ficassem de lado em meio ao momento delicado na família Camargo: “Então, a gente não pode julgar, atacar ou fazer nada a não ser orar e deixar tudo nas mãos de Deus. É isso que eu acredito e isso que será feito”, ela opinou.

A empresária e apresentadora ainda revelou que deve estender sua estadia na terra natal para continuar a apoiar a cantora: “Vamos seguir em frente trabalhando, estou aqui porque estou com uma reforma nos Estados Unidos, estou com coisa aqui para resolver, ao mesmo tempo estou apoiando ela”, contou Zilu.