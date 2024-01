Thiaguinho declara apoio para Rodriguinho no BBB 24: "Tô contigo nessa jornada"

"Que o Brasil possa conhecer mais ainda esse pisciano de coração bom", disse o cantor Thiaguinho sobre Rodriguinho no BBB 24

O Big Brother Brasil 24 estreia nesta segunda-feira, 8, e o cantor Thiaguinho fez questão de declarar seu voto para o amigo de longa data, o cantor Rodriguinho, que está no Camarote do reality. No feed do Instagram, o namorado da ex-BBB e influenciadora digital Carol Peixinho postou um vídeo relembrando momentos com o artista e desejou que o público conheça o coração do pagodeiro.

"Essa foi a homenagem que fiz ao Rodrigo na última Tardezinha de 2023… O ano mais especial da minha carreira! E ele esteve ao meu lado o tempo todo! Esse vídeo passou no telão da Neo Química Arena e nos emocionamos muito… Das 30 edições desse ano, Rodrigo foi meu convidado em 18 edições da @tardezinha em 2023… Dos meus 22 anos de carreira, 21 anos são de amizade com esse irmão que a vida me deu…", começou.

Depois, Thiaguinho relembrou o início de sua amizade com o cantor. "Quando cheguei em São Paulo, em 2003, Rodrigo foi meu primeiro amigo… E desde lá me ajuda a construir minha carreira… Como produtor, parceiro de composição, regência de voz, conselhos… Juntos, escrevemos mais de 100 canções… Grandes sucessos da minha carreira… Da carreira dele… E de outros artistas brasileiros… Rodrigo não é simplesmente um amigo meu… É um IRMÃO! A gente se fala e se vê há 21 anos… Nossas famílias convivem juntas! E como diz uma de nossas canções… A AMIZADE É TUDO!", acrescentou.

Por fim, o cantor ressaltou sua torcida pelo amigo. "Assim como todos os projetos que fazemos juntos e todos os que você faz e compartilha comigo… Tô contigo nessa jornada! Que o Brasil possa conhecer mais ainda esse pisciano de coração bom, o mais inovador do pagode, cabeça pensante do nosso segmento e o amigo mais engraçado que tenho na vida! Te amo, Pretoshow! #teamrodriguinho", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thiaguinho)

Rodriguinho preparou saúde mental para o BBB 24

Uma das apostas do BBB 24 para o Time Camarote, o cantor Rodriguinho vai entrar no reality global preparadíssimo para todas as possibilidades do jogo. Nos últimos meses, o artista intensificou as consultas na terapia pensando apenas no que poderia vir a acontecer no programa. Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Amaral, esposa do pagodeiro, revelou detalhes dos bastidores envolvendo o convite do artista para a competição. Confira!