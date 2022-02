Tadeu Schmidt faz agradecimento após discurso em Libras no 'BBB22'

Tadeu Schmidt fez um agradecimento aos profissionais que o ajudou a fazer o discurso em libras

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 21h38

Tadeu Schmidt(47) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 2, para fazer um agradecimento especial.

O apresentador do BBB22 compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto com Bruna Vianna e Luis Felipe Ramos, que o ajudou a aprender a Língua Brasileira de Sinais para o discurso de eliminação desta terça-feira, 1.

"Aqui vai um agradecimento a @brunaviannaarruda e ao @fifacachopao, que me ajudaram a fazer a penúltima frase do discurso de ontem em Libras. Um pedido em cima da hora, atendido com a maior boa vontade! Obrigado, queridos!!! A Língua Brasileira de Sinais é sensacional!", escreveu Tadeu na legenda da publicação.

O discurso

Tadeu Schmidt surpreendeu o público e os participantes do BBB22ao fazer parte do discurso em libras. O momento foi direcionado para a emparedada Jessilane Alves (26), professora que aprendeu Libras para ajudar os alunos.

O apresentador mandou o recado antes de anunciar que Rodrigo Mussi (36) era o eliminado da noite. "Professora, não fica triste. Calma, calma", contou Jessi para os colegas de confinamento.

Confira: