Tá torcendo? Lu Andrade, do Rouge, responde pergunta sobre Aline Wirley

Ex-integrante do Rouge, Lu Andrade responde pergunta de fã sobre a participação de Aline Wirley no BBB 23

Nesta sexta-feira, 21, a cantora Lu Andrade, que é ex-integrante do Rouge, abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para responder curiosidades dos fãs. E um seguidor perguntou sobre a participação da também ex-Rouge Aline Wirley no BBB 23.

O fã quis saber se Lu está torcendo por Aline no reality show e ela garantiu que sim. “Sim, óbvio! Sempre eu vou torcer pela Aline porque eu sei que ela também torce por mim”, afirmou ela.

Em outro momento, um seguidor quis saber se Lu aceitaria ir com as outras integrantes do Rouge à final do BBB 23 e ela confirmou. “Opa! Vamo bora! Nossa senhora, iria ser muito legal”, declarou.

Por que o grupo Rouge acabou?

O grupo Rouge era formado por Fantine, Karin Hils, Luciana Andrade, Aline Wirley e Li Martins e nasceu no reality show Popstars, do SBT. As garotas foram selecionadas para compor o grupo musical e foi um sucesso nacional. O fim foi anunciado em 2006.

Os rumores sobre o fim do grupo diziam que o clima nos bastidores não era dos mais amigáveis e existiram atritos entre as integrantes. Ao mesmo tempo, o contrato delas com a gravadora chegou ao fim e não foi renovado.

Há pouco tempo, Karin Hils falou sobre os rumores que circularam envolvendo o fim do Rouge. "Eu ouço que o Rouge acabou por minha causa. Não é verdade, o grupo acabou por causa de um sistema falho. A banda exige muita demanda e nem todo mundo estava disposto e tinha possibilidade de entregar o que demandava. Todas precisavam estar no mesmo foco, e eu sempre chamei atenção para isso. Então para fazer mais ou menos, não faz. Cada uma estava no seu mundo e se encontrava para fazer o Rouge, mas o grupo requer um envolvimento enorme. As coisas hoje em dia acontecem muito rápido e exigem planejamento. Então nós entendemos que não dava mais para seguir dessa maneira", disse ela à CARAS em 2019.

Em 2017, as integrantes se reuniram para um show memorável no Chá Rouge, com ingressos esgotados. No ano seguinte, elas fizeram uma turnê de 15 anos do grupo e também lançaram um EP com músicas inéditas. Em 2022, elas voltaram a se reencontrar para celebrar os 20 anos do grupo no Chá da Alice.