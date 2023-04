Rouge: Buscas por informações do grupo disparam no Google. Saiba mais!

Com a participação da cantora Aline Wirley no BBB 23, da Globo, os internautas buscam mais informações sobre o grupo Rouge no Google. Saiba o que as pessoas mais buscaram!

Nos primeiros três meses do ano de 2023, uma busca disparou no Google com a procura dos internautas por informações sobre o grupo Rouge. Sucesso nos anos 2000, o grupo voltou a ser pesquisado no primeiro trimestre deste ano e atingiu o maior nível de interesse para o período desde 2018.

De acordo com informações da equipe do Google no Brasil, as buscas pelo grupo Rouge mais que dobraram ao comparar o período de 1 de janeiro a 5 de abril nos anos de 2023 e 2022 – totalizando um aumento de 130%. O mês de Janeiro de 2023 é o quarto mês com mais buscas sobre o Rouge desde 2004. Inclusive, o que os internautas mais buscaram no Google foi a pergunta 'Por que o grupo Rouge acabou?' nos últimos sete dias.

Vale lembrar que as buscas podem ter sido influenciadas pela participação da cantora Aline Wirley no BBB 23, da Globo, que está dando o que falar. Ela continua no jogo e até se tornou líder na semana passada. No último domingo, 9, ela escapou do paredão por ter comprado o Poder Curinga da semana e tido a chance de trocar de lugar com outro participante.

Saiba quais foram as perguntas mais buscadas sobre o Rouge nos últimos sete dias:

1. Por que o grupo Rouge acabou?

2. Quando surgiu o grupo Rouge?

3. Quem são as Rouge?

4. Quem canta Ragatanga?

5. Quanto tempo durou o grupo Rouge?

6. O que aconteceu com o grupo Rouge?

7. Por onde andam as integrantes do grupo Rouge?

8. Em que ano surgiu o grupo Rouge?

9. Qual é o significado da música ragatanga do Rouge?

10. Quantos álbuns foram lançados pela banda Rouge?

Por que o grupo Rouge acabou?

O grupo Rouge era formado por Fantine, Karin Hils, Luciana Andrade, Aline Wirley e Li Martins e nasceu no reality show Popstars, do SBT. As garotas foram selecionadas para compor o grupo musical e foi um sucesso nacional. O fim foi anunciado em 2006.

Os rumores sobre o fim do grupo diziam que o clima nos bastidores não era dos mais amigáveis e existiram atritos entre as integrantes. Ao mesmo tempo, o contrato delas com a gravadora chegou ao fim e não foi renovado.

Há pouco tempo, Karin Hils falou sobre os rumores que circularam envolvendo o fim do Rouge. "Eu ouço que o Rouge acabou por minha causa. Não é verdade, o grupo acabou por causa de um sistema falho. A banda exige muita demanda e nem todo mundo estava disposto e tinha possibilidade de entregar o que demandava. Todas precisavam estar no mesmo foco, e eu sempre chamei atenção para isso. Então para fazer mais ou menos, não faz. Cada uma estava no seu mundo e se encontrava para fazer o Rouge, mas o grupo requer um envolvimento enorme. As coisas hoje em dia acontecem muito rápido e exigem planejamento. Então nós entendemos que não dava mais para seguir dessa maneira", disse ela à CARAS em 2019.

Em 2017, as integrantes se reuniram para um show memorável no Chá Rouge, com ingressos esgotados. No ano seguinte, elas fizeram uma turnê de 15 anos do grupo e também lançaram um EP com músicas inéditas. Em 2022, elas voltaram a se reencontrar para celebrar os 20 anos do grupo no Chá da Alice.