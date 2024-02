Sonia Abrão faz crítica para Isabelle no BBB 24: ‘Chega de Cunhã’

Sonia Abrão surpreende com declaração contra Isabelle no BBB 24 e defende Davi em nova declaração

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao falar sua opinião sobre a postura de Isabelle no jogo do BBB 24, da Globo, e demonstrou sua torcida por Davi. Em um vídeo nas redes sociais, a comunicadora alfinetou a sister.

“Quero deixar para vocês que eu estou fechada com o Davi, sim. Para mim, chega de Cunhã”, disse ela.

E completou: “Eu só posso adiantar que eu estou achando muito, mas muito feio esse jogo da Cunhã para cima do Davi, que era o que a gente achava que era uma grande amizade. Eu não estou achando mais não tá, porque a Cunhã que foi com o Davi para paredão era um, a que voltou com o Davi é outra, completamente diferente”.

Por fim, Sonia disse: “Ela mudou o jogo e ela está fazendo uma coisa que realmente não dá para encarar. No meu entender, não dá para encarar, ela se faz de vítima e deixa ele num papel muito ruim, que, na verdade, não é o dele”.

O que significa Cunhã?

Durante o confinamento do BBB 24, da Globo, a sister Isabelle Nogueira recebeu o apelido de cunhã dos outros participantes. Vira e mexe, eles chamam a sister pelo termo e também usam o apelido para falar dela em conversas e até nas edições ao vivo. Confira aqui qual é o significado:

O termo cunhã é uma referência à personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins. Ela interpreta a personagem desde 2018 no evento e contou sobre isso no reality show. Então, os brothers usaram o nome da personagem para ser o apelido dela.

A personagem cunhã-poranga faz parte do folclore de Parintins e representa uma mulher bonita, guerreira e guardiã, que demonstra sua força por meio de sua beleza, informou o site G1. Além disso, a cunhã representa os povos indígenas da Amazônia e representa a força feminina.