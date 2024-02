Sonia Abrão dispara contra Wanessa do BBB 24: 'Só com muita terapia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia Abrão avalia o BBB 24 e destaca negativamente postura de Wanessa Camargo no jogo

Comentarista oficial de reality shows, Sonia Abrão (60) não tem dúvidas que o BBB 24 já superou, no mínimo, as últimas duas edições da atração global. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa analisou a temporada do programa comandado por Tadeu Schmidt (49) e confessou que ficou decepcionada com o desempenho de Wanessa Camargo (41)no jogo. "Só com muita terapia", dispara.

"Adoro programas de comportamento, por isso sempre me interesso pelo BBB, que é o maior reality show da TV brasileira. Essa edição já começou turbinada, em menos de três semanas a casa pegou fogo", disse ela, pontuando a perseguição de Wanessa ao Davi como uma das ações que definiu o sucesso da temporada.

Para a apresentadora do A Tarde é Sua, da Rede TV!, a filha de Zezé tinha tudo para ser um dos destaques positivos da temporada, mas acabou seguindo para um caminho diferente. "A Wanessa entrou no BBB 24 com tudo pra ser vencedora, porque sempre foi querida pelo público, mas se perdeu no jogo, canalizando todas as suas neuras pra cima do Davi", afirma.

"Tudo nele virou 'gatilho' para mexer com seus traumas. Classificou de perverso e perigoso, humilhou e debochou. Claro que tem muito preconceito envolvido. Pegou o brother para Cristo. Só com muita terapia para alma dela voltar para o corpo. Que decepção", lamenta.

Em meio às críticas dos telespectadores sobre a mudança do Jogo da Discórdia para o Sincerão, Sonia discorda e acredita que os pontos positivos devem ser exaltados. "Acho legal a dinâmica do enfrentamento só entre os que estão no Paredão. É mais ágil que o Jogo da Discórdia. O problema acontece quando o Paredão é com gente xoxa, aí não rola! Mas, pra contentar a galera, poderia ter tbm uma edição por mês do Jogo da Discórdia", diz.

Apesar de estar amando acompanhar o BBB 24, a jornalista confessa que ainda não tem seu favorito ao prêmio e prefere esperar mais algumas semanas para ver o desenrolar de alguns acontecimentos do jogo, que promete não dar trégua para os fãs.

"É muito cedo ainda. No começo achei que iria me dividir entre Vanessa e Yasmin, mas a dupla não vingou como eu esperava. Além disso, esse time é muito diversificado, o que dificulta ainda mais torcer por alguém, cada dia uma surpresa. A única certeza que tenho: fora, Rodriguinho. Esse não tem salvação", dispara sem medo.