Saúde mental de Ex-BBBs gera alerta de especialistas: 'Complicações emocionais'

Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez explicou como ansiedade e depressão podem ser problemas comuns entre ex-BBBs após o confinamento

Depois de uma temporada de sucesso e com alta repercussão, parece que os ex-participantes do BBB 24 precisam ficar atentos aos cuidados com a saúde mental. Na última semana, a atitude de Alane durante sua eliminação acendeu um verdadeiro alerta sobre como o confinamento e alta exposição podem gerar sérios problemas. Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez comentou sobre os riscos e a importância dos novos famosos ficarem mais atentos às crises emocionais.

"A pressão midiática após o BBB é intensa e abrangente, afetando os participantes em vários níveis. Ao término do programa, muitos se deparam com a realidade de não ter mais essa exposição imediata, o que pode levar a crises de ansiedade. Essas crises se tornam mais evidentes quando a pessoa se vê fora do cenário midiático, lidando com a possibilidade de voltar à vida normal", explica.

Alexander avalia que é necessário que os ex-bbbs fiquem ligados aos sinais e garante que ficar um pouco off de rede sociais pode ser uma ótima saída para conseguir se reconectar com o mundo real, que ainda pode ser um aspecto novo para eles que passaram meses confinados.

"A ansiedade resultante pode evoluir para transtornos depressivos e de ansiedade. Desconectar-se das redes sociais e evitar a exposição à mídia pode ajudar na regulação emocional, permitindo que os ex-BBBs se concentrem em sua saúde mental e bem-estar".

Para ele, o tratamento ao lado de um especialista é a melhor saída pra os ex-BBBs que têm enfrentado uma certa dificuldade com a nova realidade. "Ignorar a ansiedade pode levar a complicações emocionais mais graves e prolongadas. Portanto, é crucial tratar adequadamente os efeitos psicológicos do programa para promover o bem-estar e a recuperação emocional dos ex-BBBs", finaliza.