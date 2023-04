Sarah Aline, última eliminada do BBB 23, é tietada por famosos: ''Autêntica e brilhante''

Ator Babu Santana, do BBB 20, mostra encontro com a última eliminada do BBB 23, Sarah Aline, e rasga elogios à psicóloga

O ator Babu Santana (43) usou as redes sociais para compartilhar um encontro especial que teve com a última eliminada do Big Brother Brasil 23, Sarah Aline (25)!

Em seu primeiro dia fora da casa mais vigiada do Brasil, após ser eliminada em paredão contra Aline Wirley e Bruna Griphao, a psicóloga foi tietada por alguns famosos nos Estúdios Globo, ao cumprir rotina de gravações na emissora e ganhou elogios do participante do BBB 20.

"Sarah Aline você é luz, é coerente, autêntica e brilhante. Foi lindo assistir seu jogo, que com tanto caos ali dentro, fomos privilegiados aqui fora com sua calma, leveza e argumentação. Bem-vinda de volta ao mundo real, que você continue brilhando mais e mais", declarou Babu ao legendar o post.

Em entrevista para o Gshow, Babu admitiu que não estava torcendo para Sarah desde o início da temporada. "Não era desde o início que eu estava torcendo para a Sarah, pelo contrário, estava achando ela parada demais. Quando ela teve um rompante, acho que quando ela foi indicada a primeira vez, se não me engano, ela fez um discurso tão contundente que me chamou atenção. Lembro que naquele primeiro paredão eu nem ia a favor dela, mas ela me fez repensar".

O ator ainda comentou sobre o dom da comunicação da psicóloga. "Ouvir a Sarah falar é muito bom. Ela tem um poder de argumentação muito bom. Uma calma, uma leveza no falar que faz com que a gente queira prestar atenção, e um poder de síntese muito grande. Hoje, mais cedo, consegui encontrar com ela e dar um abraço no pai dela e nela, e entender uma energia de pessoas de alma elevada. Foi muito bom dar um abraço na Sarah hoje. A luta continua. Por mais Sarahs no BBB e na vida".

Nos stories de seu Instagram, Sarah celebrou os encontros com Babu, Dani Calabresa, Jeniffer Nascimento e outros artistas: "Que honra encontrar tantas pessoas incríveis andando pela Globo hoje. Gente, eu até esqueço que estava morando lá, muito maluco admirar pessoas que me admiram agora", disse a psicóloga, que também mostrou que reencontrou sua amiga no confinamento, Marvvila (23).

Confira o encontro de Babu Santana com Sarah Aline, do BBB 23:

Ana Maria Braga questiona Sarah Aline sobre 'eu te amo' dito para Ricardo

A apresentadora Ana Maria Braga tomou café da manhã com a última eliminada do BBB 23, Sarah Aline. Elas falaram sobre o romance com Ricardo Alface. A sister afirmou que não pretendia se envolver com ninguém no começo. "Eu tinha muito receio de algo me distrair e paguei minha língua, porque gostei muito, foi muito bom. Não me desfocou porque eu estava determinada", declarou. "Eu vivi. É gostoso a gente construir esse carinho. Foi algo que começou na amizade e depois foi ficando intenso", contou.

A loira, então, foi destemida ao fazer pergunta indiscreta sobre um episódio envolvendo o casal. "Teve um momento que você falou baixinho pra ele 'eu te amo' e ele não falou nada de volta. Por que será?".

Sincera, ela respondeu: "Esse dia foi engraçado, porque saiu sem querer. Foi espontâneo, fiquei constrangida, mas eu sou muito fácil de amar, consigo gostar muito das pessoas. Foi muito especial pra mim. Sou eu, sentindo. Ele não falou nada, mas não parou de chorar. O choro dele diz muita coisa. Falei porque eu quis, saiu sem querer e a emoção dele me deixou chocada, achei fofinho".