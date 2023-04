Ana Maria Braga questiona Sarah sobre ela ter dito "eu te amo" e Alface não ter respondido: "Por que será?"

Apresentadora Ana Maria Braga questionou Sarah Aline sobre relacionamento com Alface e declaração feita no confinamento

A apresentadora Ana Maria Braga tomou café da manhã com a última eliminada do BBB 23, Sarah Aline. Elas falaram sobre o romance com Ricardo Alface.

A sister afirmou que não pretendia se envolver com ninguém no começo. "Eu tinha muito receio de algo me distrair e paguei minha língua, porque gostei muito, foi muito bom. Não me desfocou porque eu estava determinada", declarou. "Eu vivi. É gostoso a gente construir esse carinho. Foi algo que começou na amizade e depois foi ficando intenso", contou.

A loira, então, foi destemida ao fazer pergunta indiscreta sobre um episódio envolvendo o casal."Teve um momento que você falou baixinho pra ele 'eu te amo' e ele não falou nada de volta. Por que será?"

Sincera, ela respondeu: "Esse dia foi engraçado, porque saiu sem querer. Foi espontâneo, fiquei constrangida, mas eu sou muito fácil de amar, consigo gostar muito das pessoas. Foi muito especial pra mim. Sou eu, sentindo. Ele não falou nada, mas não parou de chorar. O choro dele diz muita coisa. Falei porque eu quis, saiu sem querer e a emoção dele me deixou chocada, achei fofinho".

Veja: