BBB 23: Sarah Aline é eliminada no 15º paredão

Sarah Aline deixa a casa do BBB 23 na reta final da competição ao receber 58,2% dos votos do público

O domingo foi de jogo acelerado na casa do BBB 23! A noite começou com a eliminação de Sarah Aline, que enfrentou o 15º paredão da temporada contra Aline Wirley e Bruna Griphao. Ela recebeu 58,2% dos votos do público para sair do reality show faltando apenas 9 dias para a grande final.

Vale lembrar que Sarah Aline foi parar no paredão por causa do contragolpe de Aline Wirley, que foi a indicada pela líder Domitila Barros.

Ainda neste domingo, 16, os participantes fazem mais uma prova do líder mais uma formação do paredão.

Enquete BBB 23: Você gostou da eliminação de Sarah Aline? Sim, ela tinha que ser eliminada.

Não, ela tinha que chegar até a final.

Saiba como foi a formação do 15º paredão

Na edição ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt comandou o final do Castigo do Monstro. Amanda e Bruna Griphao disputaram uma prova de arremesso na brincadeira da boca do palhaço. Bruna teve o pior desempenho e foi para a formação do paredão com dois votos computados.

Logo depois, Sarah Aline, que venceu a prova do Anjo, deu a imunidade para Ricardo. Então, a líder Domitila Barros indicou Aline Wirley direto para o paredão. Então, os participantes fizeram a votação aberta na sala. Sarah e Ricardo votaram em Bruna Griphao – que já estava com dois votos computados por causa do Castigo do Monstro. E Bruna, Aline, Amanda e Larissa votaram em Sarah Aline. Como as duas receberam quatro votos, elas empataram e Domitila decidiu que Bruna vai para o paredão.

Por fim, Aline, que foi indicada pela líder, teve o poder do contragolpe e puxou Sarah para o paredão.