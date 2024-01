Saiba quanto custa o cruzeiro de Zezé di Camargo e Luciano; navio virou assunto no BBB

Filha de Zezé di Camargo, Wanessa comentou sobre cruzeiro do pai durante prova do BBB 24; saiba os valores para fazer a viagem

Em uma conversa durante o BBB 24, Wanessa falou sobre o navio que o pai, Zezé di Camargo, tem com o tio Luciano. A cantora prometeu realizar o sonho de Luigi, um dos brothers do grupo Pipoca, de viajar em um cruzeiro. Saiba a seguir os valores do evento.

Apesar de ter se tornado assunto novamente no BBB , a última edição do cruzeiro de Zezé di Camargo e Luciano aconteceu em 2022. Na ocasião, o evento em alto aconteceu no Navio MSC Fantasia, e partiu do Porto de Santos em 3 de dezembro daquele ano.

O evento reuniu nomes da música sertaneja como Chitãozinho & Xororó, Almir Sater, Edson & Hudson, César Menotti & Fabiano, Gian & Giovani, Matogrosso & Mathias e Luccas Fernandes. Na época, os preços para o cruzeiro variavam entre R$ 3,9 mil e R$ 9,2 mil por pessoa.

A página do cruzeiro não tem novas publicações desde dezembro de 2022, porém, os fãs da dupla continuam pedindo por mais uma edição do evento. "Quando vai ser o próximo?", escreveu um. "Não vai ter esse ano?", questionou outro.

Durante a primeira prova de resistência do BBB 24, o brother Lucas Luigi revelou que tinha o sonho de fazer uma viagem em alto mar. "Quero para carregar a minha família. Quero ir só até a Bahia pelo menos", disse.

Após ouvir o desejo do colega de confinamento, Wanessa respondeu: "Vou te convidar para o do meu pai, se tiver. Já te convidei para o do meu pai, porque lembrei agora. Meu pai tem o cruzeiro do Zezé Di Camargo e Luciano. Já te chamei para o dele. Está confirmado! Meu pai tem."

VEJA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO NA PÁGINA DO CRUZEIRO DE ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO: