Alface e Thaís Braz dão dicas para anônimos do BBB: 'Não use a mentira'

Em conversa com a CARAS Brasil, Ricardo Alface e Thaís Braz relembram sua passagem pelo BBB e revelam se participariam novamente do reality

Não há dúvidas de que participar do BBBé uma experiência única e desafiadora para anônimos e famosos. Porém, a passagem pelo reality talvez se tornaria mais simples com ajuda de quem já esteve no processo. Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com Ricardo Alface (31) e Thaís Braz (30) para saber dicas para se sair bem na casa mais vigiada do Brasil.

Para os dois ex-participantes do reality, uma boa dica para se sair bem no BBB é ser autêntico. Para Alface, participante da última temporada, além da autenticidade também é importante ter cautela e bastante autoconhecimento.

"Se conheça ao ponto de você não ter dúvidas de quem você seja", diz. "Não use a mentira em hipótese alguma, mesmo que você esteja acreditando que ela seja a única saída", completa ele, que foi o 17º eliminado de sua edição, com 68,86% dos votos.

Thaís, que participou do BBB 21, acrescenta que, além de saber mostrar o que te torna diferente dos demais, não ficar em cima do muro pode ajudar bastante. "[É importante] saber se posicionar", afirma ela, que ainda diz perceber que os participantes vão para o reality cada vez mais preparados.

Os dois também afirmam que o programa mudou completamente a vida deles. "A participação no BBB me fez reconhecer ainda mais o meu eu, ser resiliente emocionalmente e ter a oportunidade de me ver atuando em outras áreas", diz Alface.

"[O programa me] mudou completamente tanto no pessoal como no profissional. O BBB me fez sair mais segura de quem sou e me abriu portas para trabalhar com a internet", completa Thaís, que hoje acumula 4 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Quanto à possibilidade de retornar ao programa, os dois não pensam duas vezes em dizer que aceitariam o desafio. "Eu ainda quero ganhar aquele prêmio", diz o ex-participante do BBB 23. "Participaria, claro", completa Thaís.

A 24ª edição do BBB começa nesta segunda-feira, 8, sob o comando de Tadeu Schmidt (49). Com 13 participantes anunciados, a casa mais vigiada do Brasil conta com Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Rodriguinho, MC Bin Laden, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues no grupo Camarote.

Já o grupo Pipoca está em maior número. Os participantes são Leidy Ellen, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Matteus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda e Lucas Luigi. Além deles, outros 13 anônimos foram anunciados, porém, apenas oito entrarão no reality.

