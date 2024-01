Amigo de Leidy Ellen garante autenticidade de Pipoca no BBB: 'Vai render'

Em conversa com a CARAS Brasil, amigo da primeira sister confirmada no BBB 24 afirma que Leidy Ellen manteve inscrição para o programa em segredo

Leidy Ellen (26) foi a primeira sister do grupo Pipoca a ser confirmada como integrante do BBB 24. Em conversa com a CARAS Brasil, seu amigo, o estudante de Farmácia Matheus Soares (24), garante autenticidade da operadora de caixa e trancista.

"Uma coisa que eu sei é que ela vai entregar", começa o estudante, que afirmou ter ficado bastante surpreso com a participação da amiga no BBB . De acordo com ele, Leidy não comentou sobre a inscrição para o programa. "Ela é muito autêntica. Ela fala mesmo, vai render".

A sister perdeu o pai quando tinha oito anos, e então ela e sua mãe começaram a enfrentar dificuldades financeiras. Para ajudar sua família, Leidy trabalha desde os 14. Soares afirma que a amiga sempre se esforçou para conquistar o que tem.

Leia também: Como as redes sociais mudaram a dinâmica do BBB?

Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer sobrancelha e cabelos. Hoje, ela faz faculdade de Direito e, para pagar o curso e complementar a renda de casa, trabalha como operadora de caixa e trancista. Quando é preciso, ela vende copos em estádio de futebol.

"Ela é muito guerreira, sempre foi atrás do [seu] dinheiro. Ela nunca ficou parada, mesmo sem estar trabalhando com a carteira assinada", completou o estudante de Farmácia. Em seu perfil do Instagram, Soares já declarou torcida para Leidy nos Stories. "É ela. Brilha amiga", escreveu.

A 24ª temporada do BBB estreia na próxima segunda-feira, 8, sob comando de Tadeu Schmidt (49). A edição continuará com a divisão entre os grupos Pipoca e Camarote, e conta com diversas novas dinâmicas para o público e confinados.

Além de Leidy Ellen, o grupo dos Pipocas conta com o cozinheiro escolar Maycon. Já o grupo Camarote teve dois confirmados, o cantor MC Bin Laden e a modelo Yasmin Brunet —que já estavam sendo cotados pelos internautas como participantes desta edição do reality.

CONFIRA FOTO DE LEIDY ELIN, INTEGRANTE DO GRUPO PIPOCA DO BBB 24: