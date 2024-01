Saiba qual foi a reação nos bastidores após crítica contra Thais Fersoza

No comando do Bate-Papo BBB, Thais Fersoza foi alvo de comentários na web após entrevista com Nizam, do BBB 24, e colunista revela reação da Globo

Nesta semana, a apresentadora e atriz Thais Fersoza viu o seu nome circular nas redes sociais por causa de sua entrevista com Nizam após ele ter sido eliminado do BBB 24, da Globo. Isso porque os internautas apontaram o tom dela na entrevista e também por causa de um comentário da irmã do ex-BBB sobre a artista. Agora, os bastidores da repercussão foram revelados.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, a Globo apoia o tom adotado no programa Bate-Papo BBB, que é comandado por Thais Fersoza e Ed Gama. Após a repercussão desta semana, a direção do BBB apoiou Thais e quer que ela continue com a linha editorial que foi adotada no programa, informou o colunista.

Com isso, o rumo da atração de pós-eliminação deve seguir o mesmo, com o seu tom crítico e apontando os erros e acertos dos ex-BBBs.

Irmã de Nizam apontou atitude de Thais Fersoza

Eliminado do BBB 24, da Globo, o brother Nizam participou do Bate Papo BBB durante a madrugada desta segunda-feira, 22, com Thais Fersoza e Ed Gama. Ao longo da conversa, Hanna, irmã do executivo de contas, entrou ao vivo e protagonizou um climão ao alfinetar a apresentadora do programa.

De acordo com ela, a esposa de Michel Teló cometeu um grande erro ao 'zoar' um tique do jogador. "A Thais, na hora que estava te anunciando, tirou sarro do seu tique. Onde isso faz dela melhor do que você? Não é só machismo, é tudo. Ela apontou uma falha em você da mesma forma que você apontou falha em outra pessoa", criticou.

Na sequência, o humorista Ed Gama agradeceu a participação de Hanna e encerrou o assunto. Thais Fersoza, por sua vez, pediu desculpas a Nizam e se defendeu, garantindo que não teve intenção de ofendê-lo.

"Se isso te ofendeu, desculpa. É uma brincadeira que a gente faz com todos. A gente faz brincadeiras com situações que viralizaram brincadeira dentro da casa. Ela está certa, é sua irmã, está te defendendo", concluiu a apresentadora do Bate Papo BBB.