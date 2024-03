Rodriguinho explica por que fez tatuagem em homenagem ao BBB: 'Quis eternizar'

Com exclusividade à CARAS Brasil, Rodriguinho explicou decisão de fazer tatuagem em homenagem ao BBB 24 e como o reality lhe marcou positivamente

De volta a rotina após 50 dias de confinamento no BBB 24, Rodriguinho aproveitou a tarde desta sexta-feira, 08, para eternizar sua participação no reality. Com exclusividade à CARAS Brasil, o artista comentou sobre a decisão de fazer uma tatuagem em homenagem ao programa, o qual foi um dos destaques da atual temporada.

"Foi um dos momentos mais importantes da minha carreira e da minha vida. Me trouxe muitos aprendizados, bons e ruins, mas viver essa experiência, abriu olhar para o novo. Por isso quis eternizar na minha pele", disse ele, que coleciona inúmeras tattoos em todo o corpo e optou por tatuar o RoBBB - o simpático robozinho do programa -, nas pernas.

Com uma participação marcada por altos e baixos no jogo, Rodriguinho tem aproveitado o momento fora do programa para ficar ao lado de amigos e familiares. No último domingo, 3, o artista esteve no Domingão com Huck e deixou a emoção falar mais forte ao reencontrar pessoas queridas.

"Jurei que nunca mais ia chorar para o Brasil ver", disse Rodriguinho para Luciano Huck, depois de ser surpreendido com a presença da mãe, esposa, filhos e os netos durante a gravação especial.

Vale destacar que Rodriguinho já tem pensado nos próximos passos profissionais após deixar o confinamento. Tudo indica que o artista tem uma música pronta para ser divulgada oficialmente em abril. Em meio as especulações, ainda não foi confirmado se será algo solo ou com participação de outro artista.

Rodriguinho optou por tatuado o RoBBB, o simpático robozinho do programa (Foto: @kauan_stifflertattoo)

CARINHO POR PITEL

Rodriguinho usou as redes sociais neste sábado, 2, para comemorar uma vitória de Giovanna Pitel. A sister venceu a Prova do Anjo e além de garantir a imunidade, também vai poder imunizar uma participante.

Após ser consagrada como Anjo e escolher dois brothers para o Castigo do Monstro, a assistente social comemorou, e aproveitou para dedicar sua vitória ao cantor, que era seu aliado no jogo e foi eliminado na última terça-feira, 27.

Feliz com a conquista da amiga, Rodriguinho parabenizou Pitel e falou sobre a amizade que construiu com a sister. "Entrei nesse jogo com a pretensão de mostrar o lado humano do Rodrigo que muitas pessoas ainda não conheciam. No meio do caminho, me deparei com essa amizade inesperada, que me conquistou", confessou.

"Pitel me recordava sentimentos familiares com as minhas filhas. Ver essa dedicatória na Prova do Anjo me emocionou. Torço muito por você e ainda vais conquistar muitas coisas dentro e fora dessa casa. Logo, estaremos juntos para a vida toda", afirmou ele.