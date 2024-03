BBB 24: Família de Leidy se recusa a falar sobre amizade de sister com Yasmin

Procurada pela CARAS Brasil, família de Leidy Ellen preferiu manter silêncio após briga de sister com Davi no BBB 24

Alvo de críticas fora do BBB 24, a postura de Leidy Ellen tem provocado altos debates entre os fãs do reality show. Amiga de Yasmin Brunet, a carioca cravou sua rivalidade contra Davi na madrugada de madrugada desta terça-feira, 5, defendendo sua parceira no jogo e protagonizando uma baita confusão na casa.

No entanto, parece que nem mesmo a família de Leidy tem se interessado em defendê-la das polêmicas. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria da sister afirmou que eles preferem se manter em silêncio sobre o assunto, para não atrair mais haters.

Desde que passou a se aproximar de Wanessa e Yasmin, a trancista têm atraído uma onda de comentários negativos. Isso porque algumas pessoas acham que ela estaria se submetendo a situações racistas ao ajudar as colegas na cozinha e também contribuindo para o ataque de Davi no programa.

No último final de semana, com a notícia da expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, Leidy se mostrou revoltada com a decisão do programa e questionou se poderia seru ma armação de Davi. Para a sister, o baiano agiu de má fé ao denunciá-la no confessionário e relembrou a briga que ele teve com Nizam no início do jogo.

"Maldade isso aí pra mim. Você poderia nem estar aqui! Você ficou provocando o Nizam naquela briga", disparou ela, que completou: "O Nizam poderia te desclassificar, porque você chamou ele pra briga e provocou ele. Quando ele abriu [Confessionário para reclamar], ninguém da produção abriu. Isso é maldade. Nizam queria abrir pra te f*der e você poderia não estar aqui. Isso é maldade. Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada".