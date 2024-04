Rodriguinho desabafa sobre vontade de conversar com Yasmin Brunet

Em entrevista, Rodriguinho revelou que pretende conversar com Yasmin Brunet após falas polêmicas no BBB 24: "Esperando a hora certa"

Em entrevista ao O Globo divulgada nesta terça-feira, 2, Rodriguinho afirmou que mesmo após deixar o 'Big Brother Brasil 24', continua próximo dos ex-companheiros de confinamento. Sendo o décimo eliminado da edição, ele abriu detalhes sobre a vida pós reality e revelou que pretende conversar com Yasmin Brunet.

"Eu mantenho contato com quase todos os participantes. Acho que eu só não falei ainda com a Thalita e com o Marcus, mas com o restante falei. A gente se fala regularmente. E com quem eu mais falo é o Michel, que já veio em casa. A gente se fala todo dia mesmo. É uma amizade verdadeira. Mas eu provavelmente vou ter amizade com todos.", disse o cantor.

Rodriguinho ainda não teve contato com Yasmin Brunet após a eliminação da modelo. Sendo uma de suas aliadas dentro do jogo, ela confessou ter ficado decepcionada após ter acesso às falas polêmicas do artista sobre seu corpo. O ex-Travessos, porém, disse que espera se resolver com a ex-sister.

"Eu ainda não conversei com a Yasmin. Por experiência própria sei que essa saída é difícil. A gente começa a lidar com as coisas que aconteceram e não sabemos de outras. Então, até processar isso, leva um tempinho. Eu levei uns 15 dias para isso e já procurei, já mandei mensagem. A assessoria dela informou que ela também quer falar comigo. Estamos esperando a hora certa para isso. E, claro, eu quero manter esse enlace que eu tive com ela, eu tive uma amizade com ela genuína dentro do programa. Não nos conhecíamos antes. A gente se deu muito bem, ela é uma mulher incrível. E quero, sim, depois de tudo resolvido, manter amizade com ela se ela também quiser.", revelou.

Na reta final do BBB 24, Rodriguinho também compartilhou para quem é sua torcida. "A minha torcida é para a Pitel, pelo laço que eu criei com ela e pela história dela. Eu acho ela fantástica, muito inteligente. Não se vitimiza, sabe muito sobre o jogo, sobre pessoas. Todo mundo da casa gosta dela. Minha torcida é para ela.", finalizou.

Rodriguinho resgata projeto pré-BBB em novo lançamento

Entrar no BBB é um desafio, ainda mais quando estamos falando de uma figura pública, também conhecidos como camarotes. Tem quase um mês que, depois de uma participação com diversos episódios conturbados, Rodriguinho (46) foi eliminado do BBB 24. Como está a carreira musical dele após o programa?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do cantor esclarece que ele já retomou com suas atividades musicais. Em abril, ele vai lançar seu novo álbum Rodriguinho No Game. O projeto foi gravado antes dele entrar na casa mais vigiada do país.

As gravações do disco foram realizadas na NBA em São Paulo. De acordo com a equipe do pagodeiro será: "Algo inédito e super inovador". Além disso, um mês após sua eliminação do BBB 24, Rodriguinho também voltou com sua agenda de shows.

Na última terça-feira, 26, o cantor fez sua primeira apresentação depois do confinamento. O evento aconteceu em Guarulhos, em São Paulo. Dos participantes do BBB 24, o único que marcou presença foi Michel (33).

O cantor já tinha uma carreira consolidada na música quando aceitou participar do reality. Ele ficou conhecido pelo público na década de 1990, onde era integrante do grupo Os Travessos. Devido suas falas controvérsias, alguns temiam pelo futuro da carreira do pagodeiro.