Rodriguinho defende permanência de Pitel no BBB 24 e aponta: 'Querem que ela saia pela história do Buda'

Pitel está no Paredão e corre o risco de ser eliminada. Em defesa da amiga, Rodriguinho diz à CARAS Brasil que ela não pode ser responsabilizada por atitudes alheias

Os destinos de Alane, Beatriz e Giovanna Pitel no BBB 24 estão nas mãos do público. Na noite desta terça-feira, 2, uma delas vai deixar o programa e a chance de levar para casa o maior prêmio da história do reality show, que pode chegar a R$ 3 milhões. A torcida das emparedadas é enorme e está dando apoio a cada uma delas, votando e promovendo discussõe em defesa ou não, nas redes sociais. Entre os torcedores, está o cantor e produtor Rodriguinho (46), ex-participante desta edição e amigo de Pitel (24). Os dois se aproximaram durante o confinamento e protagonizam uma grande amizade. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista destaca: "Querem que ela saia pela história do Buda".

O pagodeiro acredita que Pitel tem tudo para ser a vencedora do BBB 24 e destaca que ela não pode ser responsabilizada por atitudes alheias. "Acho que a Pitel deve ficar no programa porque ela é uma excelente jogadora, tem uma visão de jogo fantástica, ela é muito inteligente. E não tem nada que desabone isso nela. Acho que o fato das pessoas quererem que ela saia do programa é mais por conta da história do Buda. Acho que pelo fato dela andar muito com a Fernanda também, ter tido algumas falas que a galera não gostou. Mas se a gente isolar essas coisas que não vieram dela, ela não tem nada que desabone a vitória, não tem nada que desabone a permanência dela na casa. Eu acho isso", diz.

Lucas Henrique (30) não sabe ainda mas está solteiro. A aproximação do capoeirista com a assistencia social durante o confinamento não agradou a professora de História Camila Moura (29), com quem ele foi casado por 15 anos. Diante da repercussão do flerte recorrente em Pitel, a moça resolveu colocar um ponto final no relacionamento publicamente e de forma bastante polêmica. Ela até anunciou que passou a torcer para que Davi Brito (21), rival direto de Buda, fosse o campeão desta edição.

Camila ficou tão famosa nas redes sociais que hoje ela tem mais de três milhões de seguidores somente no Instagram. E está faturando bastante como garota-propaganda de várias marcas. Ela também deixou o Rio de Janeiro e foi morar em São Paulo, onde está construindo uma nova vida.

COMO FOI FORMADO O PAREDÃO

Na Prova do Líder realizada no último domingo, 31, os participantes, separados em trios, precisaram completar um circuito no menor tempo possível. O trio formado por Lucas Henrique, Giovanna e Pitel venceu a primeira etapa. Na sequência, Giovanna levou a melhor numa disputa de sorte e ficou com a 16ª liderança do reality.

Em seguida, todos voltaram para dentro da casa mais vigiada do Brasil e Alane, Beatriz e Isabelle, que fizeram a prova no pior tempo, tiraram consequências de dentro de uma caixa, contendo três livrinhos. Cada uma delas pegou um. Isabelle se deu bem e ganhou uma imunidade, já Alane foi direto para o Paredão. No livrinho de Beatriz, estava escrito "segue o jogo".

Logo depois, Giovanna fez sua indicação para a berlinda. Ela escolheu Beatriz. Pitel foi a mais votada pela casa, com cinco votos, e também foi para o Paredão.