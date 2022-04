Rodrigo Mussi já está se movimentando e fazendo exercícios, revela irmão

O irmão de Rodrigo Mussi atualizou o estado de saúde do ex-BBB e disse que ele está feliz

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 18h17

Nesta sexta-feira, 22, o irmão de Rodrigo Mussi (36) postou em seu Instagram uma atualização sobre o quadro de saúde do ex-BBB.

De acordo com Diogo Mussi, Rodrigo já se movimenta pelo quarto e está mais ativo. "O Rod está feliz, mais ativo, se movimentando pelo quarto e fazendo os exercícios", contou o irmão.

O ex participante do Big Brother Brasil continua se recuperando de acordo com as atualizações feitas pelo irmão. "O nosso guerreiro segue lutando por sua reabilitação. O Rod precisará de paciência e muita força de vontade (que ele sempre teve). Um dia de cada vez, vamos atingir o objetivo, que é sua recuperação plena", afirmou o irmão do segundo eliminado no BBB 22 por meio dos stories.

Na noite do último dia 21, o irmão de Rodrigo revelou em outra atualização que ex participante do reality-show já estava mais calmo e conversando sobre futebol.

