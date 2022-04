Irmão de Rodrigo Mussi atualiza estado de saúde do ex-BBB: "Calmo e bateu um papo"

Segundo o irmão, Rodrigo está mais calmo, fazendo exercícios e conversando sobre futebol

Rodrigo Mussi(36) segue melhorando e se recuperando de acordo com novas informações publicadas pelo seu irmão nesta quinta-feira, 21.

Segundo o irmão do ex-BBB, Rodrigo está calmo e voltou a conversar. O segundo eliminado do BBB 22 está falando sobre seu time de futebol, o São Paulo, no qual ele foi assistir uma partida antes de sofrer o acidente de carro.

"O Rod está calmo e bateu um papo sobre o São Paulo, o Morumbi, pois ele tem falado bastante disso", informou Diogo Mussi.

O irmão do ex participante do reality ainda afirmou que Rodrigo segue fazendo exercícios e fisioterapia. "Em breve, tenho certeza, teremos o Rod conosco", escreveu o irmão.

