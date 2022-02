Rodrigo Mussi exibe chamada de vídeo com Maria, expulsa do BBB 22: ''Te amo''

Gerente comercial Rodrigo Mussi, segundo eliminado, mostrou que conversou com Maria por vídeo após a desclassificação da sister do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 08h54

O ex-brother Rodrigo Mussi (36) mostrou que conversou com Maria (21) após o BBB 22!

A atriz foi expulsa do reality por agredir Natália (23) durante dinâmica do Jogo da Discórdia, na última segunda-feira, 14.

Na noite de quinta-feira, 17, o segundo eliminado do programa compartilhou um print da chamada de vídeo com a ex-sister, que deixou a casa mais vigiada do Brasil na manhã da terça-feira, após a produção reavaliar as imagens do Jogo da Discórdia.

"Te amo", escreveu Rodrigo Mussi na legenda da publicação, feita em seu Twitter e nos Stories de seu Instagram.

Assim que Maria foi expulsa, Rodrigo deixou uma mensagem carinhosa em sua rede social. "Foi Justo a expulsão? Foi. Regras são regras… já está pagando com a expulsão. Porém, ela é uma garota que tem somente 21 anos, de personalidade muito forte, carinhosa, engraçada, tem sonhos, histórias de superação. Merece tudo de bom aqui fora essa pequena gigante", disse ele.

Maria se manifesta sobre desclassificação no BBB 22

Mais cedo, Maria se pronunciou pela primeira vez desde que deixou o reality. Nas redes sociais do BBB, ela disse: "Bola pra frente, vida que segue, e o jogo lá dentro também. Mas aqui fora minha vida continua, e eu espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que eu fui lá dentro e que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que eu fiz de bom. Erros acontecem, mas eu sei que eles não me definem. Se era essa a maior preocupação de vocês, estou ciente e estou lidando com isso".

Vale ressaltar que Lucas Bissoli (31) venceu a prova do líder na noite de quinta-feira, 17. Ele indicará um participante ao paredão no próximo domingo, 20. Os brothers deverão se divertir em 3 grupos e cada um deles indica um integrante dos outros dois grupos à berlinda. A dinâmica da semana promete surpreender os confinados.

Confira o registro da conversa de Rodrigo Mussi e Maria, do BBB 22: