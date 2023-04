Ricardo Alface revela quem pode vencer o BBB 23: 'Os haters podem vir'

Ex-BBB Ricardo Alface faz elogios para sister que ele acredita que pode vencer o BBB 23: 'Merece ganhar'

O ex-BBB Ricardo Alface foi eliminado do BBB 23, da Globo, na noite de quinta-feira, 20, e já tem a sua sister favorita para ganhar o reality show. Em entrevista na Globo, ele contou que torce para Amanda ser a campeã da edição. O rapaz ainda explicou a sua preferência pela sister.

"Acho que a Amandinha merece ganhar. A Lari só se não tivesse saído do programa. Como ela saiu, acho que já não faz sentido ganhar. Agora, a Amanda teve um jogo de planta, sim – eu falo isso sem problemas e os hates podem vir (risos). Porém, ela veio em uma crescente muito boa, se posicionando cada vez mais, e ouviu o que a Lari veio trazer. Quando ela ouviu e colocou em prática, ela se sobressaiu. Então ela foi assertiva nos posicionamentos, na forma de falar. Saiu de um jogo totalmente oculto para uma possível protagonista das Desérticas. E ela é carismática! É engraçada, minha estranha favorita, como eu gostava de dizer. Acho que ela ganha", disse ele.

Além disso, Ricardo Alface contou qual é o seu plano para o futuro após ficar famoso durante o Big Brother Brasil. "Eu quero voltar a estudar. Quero fazer Medicina, mas acho que nesse momento não vai dar para conciliar. Quem sabe no próximo ano eu me prepare para fazer um vestibular e entrar em 2025. Não tenho pressa, estou tranquilo quanto a isso. Também quero ver o que o mundo tem para me oferecer, ver se eu tenho alguns dons que estão esquecidos, algo que me desperte a dopamina, hormônio da felicidade. Quem sabe a Comunicação, o Marketing, quem sabe ser um digital influencer... Eu não sei, mas quero tentar tudo que tiver para encarar, experimentar. Acho que a vida é isso: aproveitar as oportunidades", afirmou.

Ricardo Alface diz de quem teve medo no BBB 23

Em participação no programa Bate-Papo BBB, Ricardo Alface contou que teve medo de Fred Nicácio ao longo do jogo. "A questão foi a seguinte: eu sempre tive medo do Fredão, desde o primeiro dia que ele entrou na casa. Ele entrou e eu falei: 'Esse cara chega no Top 3'”, afirmou.

Então, ele completou sobre a sua decisão de indicar Nicácio para o paredão. “Quando eu fui líder, já estava olhando o jogo dele. E sempre pensei que o líder tem que dar um tiro certeiro. Ele estava muito 'good vibes'. Voltou bem quietinho. Estava pedindo para tomar voto”, concluiu.