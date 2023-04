Ex-BBB Ricardo Alface revela de quem tinha medo: 'Desde o primeiro dia'

Eliminado do BBB 23, Ricardo Alface desabafou ao revelar de quem tinha medo dentro do reality show

O biomédico Ricardo Alfacefoi eliminado do BBB 23, da Globo, na noite de quinta-feira, 20, e participou do Bate-Papo BBB para falar sobre o seu jogo ao longo da edição. Em um momento da conversa, ele revelou de quem tinha medo ao longo da competição.

Ele foi questionado se não se arrepende de ter indicado Fred Nicácio em um paredão ao invés de ter mandado uma das integrantes do Quarto Deserto para a berlinda. E ele respondeu: “A questão foi a seguinte: eu sempre tive medo do Fredão, desde o primeiro dia que ele entrou na casa. Ele entrou e eu falei: 'Esse cara chega no Top 3'”.

E completou sobre a sua decisão. “Quando eu fui líder, já estava olhando o jogo dele. E sempre pensei que o líder tem que dar um tiro certeiro. Ele estava muito 'good vibes'. Voltou bem quietinho. Estava pedindo para tomar voto”, concluiu.

Em outro momento, ele disse que sempre teve amizade com as sisters do Quarto Deserto. “Eu não tinha motivos para votar nelas”, contou ele, que ainda afirmou que só não votaria em Sarah Aline e Domitila Barros.

“Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 4. Vejam que incoerência, num jogo em que planta é a coisa que mais se critica, a toda hora se fala de um vegetal nessa casa: Alface. Aliás, uma verdura não era tão falada desde os tempos do espinafre do Popeye. Meti logo uma referência aqui porque o Alface adora cultura pop, história, mitologia, alguma coisa que ajude a entender a situação. Eu decidi pegar essa característica do Alface para falar da Larissa. Que referência que o Ricardo usaria para falar da Larissa? Fênix, a ave mitológica que pegava fogo, mas ressurgia das cinzas. Larissa foi eliminada no seu primeiro paredão, mas voltou ao programa mais forte e já venceu dois paredões. Olha que situação curiosa. Larissa foi eliminada em um paredão em que Domitila ficou. E depois Domitila foi eliminada em um paredão em que Larissa ficou. O que mudou para isso acontecer? Sabe o que é mais curioso ainda? O Alface também estava naquele paredão em que a Larissa foi eliminada. O que quer que tenha mudado, valia só para a Domitila ou vale também para o Alface?", disse ele.

"Voltar ao jogo com tanta informação lá de fora é injusto? É poder demais? Mas o Fred Nicácio ficou mais tempo que a Larissa lá fora e já foi eliminado definitivamente. O que a Larissa fez? Voltou para fazer o Deserto invencível? Depois do retorno da Larissa foram seis eliminações do Fundo do Mar seguidas até a extinção do grupo em uma virada inacreditável. Mas o Ricardo nunca foi marítimo. Inclusive ajudou a eliminar gente do lado de lá. Ele é o cavaleiro solitário, o último dos moicanos. E a própria Larissa trouxe também a informação de que o Ricardo vinha fazendo sucesso com o público. Para falar do Alface eu nem precisaria trazer referências, ele já trouxe tantas para explicar suas teorias e falar dos acontecimentos. Falou de mestre dos magos à Roberto Carlos, esparta, Seu Madruga, passada europeia, fora os modos especiais que ele elaborou para encarar o BBB, modo kamikaze, modo Tóquio, modo John Wick, modo Rambo. Mas, no futuro, quem vai ser usado como referência é você, Ricardo. Alguém vai dizer: 'estou no modo Alface'".

"O que significa isso? Significa ser como ninguém, fazer exatamente o que se espera de quem entra nessa casa, protagonizar cenas inesquecíveis, se entregar 100%, dar a vida sem medo, jamais escolher o caminho confortável, jamais se esconder, encarar o confronto, procurar o jogo como ninguém, criar confusão pelas maiores bobagens, mas também despertar a afeto pelo que é mais importante. É assim que o cara mais esquentado da casa consegue levar apenas um voto em 95 dias. É um artista liso. Porque esse caos, esse nervosismo esconde uma pureza. E no fundo a vontade de não desrespeitar ninguém. Quem um dia disse que você não ia ser nada na vida já engoliu há muito tempo, você saiu de casa só com o dinheiro da passagem de ida e voltou mestre. Se o Seu Silvano já sentia tanto orgulho, imagina o que ele sentiria vendo você aqui, esbanjando inteligência, talento e dedicação no seu coliseu. Já que falei de coliseu, da grande arena, que tal a referência do futebol? Cristiano Ronaldo, Zico, Cruijff, Puskás, o que esses craques têm em comum? Não venceram a Copa do Mundo. Aqui estou eu no papel de pai triste, como você já disse certa vez, para dizer que quem sai hoje é você, Alface", finalizou.