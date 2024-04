Regionalismo ou homofobia? Especialista explica falas controversas de Davi no BBB 24

Campeão do BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Márcia Rufino analisa fala problemática de Davi Brito no BBB 24 antes de ser tornar o novo milionário do Brasil.

Horas antes de se tornar o novo milionário do Brasil, Davi Brito causou revolta na comunidade LGBTQIAP+ ao firmar que deseja ter um filho homem para ensiná-lo a ser "macho". Seria uma questão de regionalismo ou preconceito? Para entender o comportamento controverso do motorista de carro por aplicativo, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Márcia Rufino.

De acordo com a especialista, Davi carrega questões de criação, principalmente quando o assunto é o ambiente em que vive. A profissional diz que o campeão do BBB 24 demonstra querer aprender o certo, mas que isso ainda pode levar um tempo.

"Foi uma fala bem infeliz e preconceituosa. Isso se deve muito pela forma com que ele foi criado e pelo ambiente que ele cresceu. A cultura desse ambiente [também interfere], a gente sabe que principalmente no Nordeste [região em que Davi vive] se cria um estigma sobre a comunidade LGBT+", explicou.

Davi foi elogiado por Isabelle enquanto preparava mais uma refeição na casa. A dançarina chamou a atenção pelo fato de que o amigo costuma mandar bem no preparo de diferentes pratos. Próximo aos dois, Matteus cogitou a possibilidade de o motorista ser tonar pai. "Imagina quando tiver os filhos", disse.

"Eita... Mas que não venha mulher, venha homem", disparou o motorista. Ao perceber a situação, Matteus tentou amenizar. "Senão vai ser a casa das mulheres, né? Só ele e o pai dele de homem", brincou o gaúcho. Apesar da tentativa de ser salvo pelo amigo, Davi completou o seu pensamento. "Quero ter um filho homem, ensinar o guri a ser macho", afirmou.