Reencontro de Bastiões! Rodolffo e Caio animam a web ao surgirem juntos

Os Bastiões! Rodolffo usa as redes para postar foto de seu reencontro com Caio

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 14h21

Do BBB 21 para a vida!

Durante a época em que a penúltima edição do reality estava passando, era difícil ligar a TV e não ver Rodolffo (33) e Caio Afiune (33) juntos.

Logo no começo do programa, os ‘Bastiões’, como ficaram conhecidos, viraram amigos. E, isso ainda segue aqui fora.

Inclusive, na última quarta-feira, 18, os dois se reencontraram e animaram muito a web.

No Instagram, o cantor sertanejo publicou um registro no qual os dois apareceram sentados lado a lado em uma cama de casal.

“Íhh! Olha quem brotou aqui no quarto do líder…”, brincou na legenda. Não demorou para que o fazendeiro deixasse um comentário no post. “Tamo junto, bastiones!”, disse.

“Vai ter resenha das boas hoje”, disse um fã. “Que lindos”, elogiou outra. “O melhor casal do BBB”, riu uma terceira. “Minha dupla preferida”, falou mais um. “Estava com saudades de vê-los juntos”, admitiu outro.

Confira a foto do reencontro de Rodolffo e Caio: