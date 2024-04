Quem você quer eliminar do BBB 24? Vote na enquete entre Alane, Isabelle e Lucas

Alane, Isabelle e Lucas Buda estão no décimo nono paredão do BBB 24. Relembre como o trio foi parar na berlinda e vote na enquete da CARAS Brasil

Na noite do último domingo, 7, mais um paredão foi formado no BBB 24. Os participantes Alane (24), Isabelle (31) e Lucas Buda (29) disputam a permanência no jogo. Um dos brothers deixará a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira, 09. Enquanto não sabemos o resultado, que tal votar na enquete da CARAS Brasil e opinar quem deve sair?

Quem você quer eliminar do BBB 24? Alane

Isabelle

Lucas Buda

COMO ACONTECEU A FORMAÇÃO DO PAREDÃO?

Em pleno modo turbo do BBB 24. A noite do último domingo foi bastante agitada para a casa mais vigiada do país. Tudo começou com a eliminação de Giovanna (28). Ela foi a mais votada pelo público e recebeu 75,35% dos votos após disputar a preferência dos telespectadores contra Alane e Davi (21).

Com a saída da mineira, a dinâmica do jogo seguiu para a formação de mais um paredão. A prova do líder deu a coroa para Davi, essa foi a primeira vez na edição que o participante conquistou esse título. Com o direito de indicar uma pessoa direto para berlinda, o motorista de aplicativo emparedou Lucas Henrique, também conhecido como Buda.

O líder contou que Lucas foi inconveniente no jogo ao observar as jogadas do seu grupo e que ele esperava para se posicionar ao vivo. Na sequência, a casa fez a votação e Isabelle foi a mais votada, ela recebeu três votos.

Alane foi emparedada ainda na prova do líder. De acordo com a dinâmica, a primeira eliminada na primeira fase da disputa pela liderança iria direto para a berlinda. Um dos três emparedados será eliminado na noite de terça-feira, 9.

CONTAGEM REGRESSIVA

O BBB 24 está em sua reta final. Com a implementação do modo turbo no jogo, os participantes devem enfrentar formações de paredões todas sextas, domingos e terças. As datas para as provas do líder e eliminações ficaram marcadas para os domingos, terças e quintas.

A dinâmica será repetida ao longo das semanas e mantida até 14 de abril. A final do BBB 24 está marcada para acontecer no dia 16 de abril, o programa promete contar com três finalistas nos últimos dias de reality show para a grande final.