Quem foi o primeiro eliminado da história do BBB? Ex-brother é apresentador e publicitário

Caetano Zonaro foi eliminado com 55% dos votos do público, no primeiro Paredão da história

O ano era 2002 e o Big Brother Brasil chegava à Globo com sua primeira temporada. Cumprindo a tradição do reality show, toda semana um competidor é eliminado pelo voto do público e o primeiro eliminado da edição foi Caetano Zonaro, que se tornou o primeiro ex-brother da história do programa no país.

Na época, ele trabalhava como modelo e tinha 40 anos. Na primeira Berlinda --como era chamado o Paredão, antes de o termo se popularizar, o brother enfrentou Kleber Bambam, que venceu a edição naquele ano. Ele deixou a casa mais vigiada do Brasil com 55% dos votos do público. Ele deixou a casa mais vigiada do Brasil em 5 de fevereiro de 2002.

Atualmente Zonaro é casado há 40 anos, tem dois filhos e quatro netos. Ele atua como apresentador, publicitário e diretor executivo da revista Vitrine Fashion, que aborda temas como: moda, turismo, beleza e decoração. Em seu perfil oficial do Instagram, ele tem pouco mais de 5.000 seguidores e mais de 1.300 publicações.

Em seu feed de publicações, ele costuma compartilhar fotos de momentos do BBB 1, publicidades antigas que trabalhou como modelo, momentos atuais ao lado da família, como viagens e receitas, além de fotos sozinho. "Bom fim de semana, galera!", desejou ele, em uma de suas últimas publicações.

Além disso, ele tem um blog em que publica vídeos de programas que participou, publicidades e o editorial de sua revista. "Você já se perguntou qual a cor de roupa que mais combina com você?", questiona em uma das publicações.

"Sua pele, sobrancelha, olhos e cabelo vão indicar o seu contraste e a partir daí você combina melhor os contrastes das roupas. É ciência! Harmonizar estes contrastes vai te destacar dos demais. Se as cores da roupa chamarem mais atenção que seu rosto é porque tem algo que não está legal", explica no texto.