Primeira eliminada do BBB 23, Marília recorda desafio: 'Não era verdadeira'

Em conversa com a CARAS Brasil, Marília Miranda recordou entrada em dupla no BBB 23 e contou como sua vida mudou após o programa

Apesar de ter sido a primeira eliminada do BBB 23, a maquiadora Marília Miranda (33) assegura que o programa mudou sua vida da mesma forma. Para ela, ficar mais tempo na casa a permitiria ser mais conhecida, mas em uma semana ela recorda que já enfrentou desafios.

Na última edição do BBB, os participantes entraram em duplas entre Pipocas e Camarotes, unidos pelas mãos. A ex-sister fez dupla com o apresentador Fred Nicácio (36), com quem também disputou o primeiro Paredão da temporada, e que foi escolhido pelo público para continuar na casa.

"Meu maior desafio sem dúvidas foi ter que começar o jogo em dupla e com uma pessoa que não era 100% verdadeira comigo", recorda, em entrevista à CARAS Brasil. "Com certeza se tivesse entrado sozinha teria mais oportunidades de mostrar quem eu sou de verdade e tudo seria bem diferente."

Apesar disso, ela diz que o programa abriu portas, trouxe mais visibilidade e oportunidades de ser conhecida. No ano passado, a influenciadora recebeu convites para programas de TV, lançou sua linha própria de batons, a Marília Bonita, e conseguiu criar um novo curso de maquiagem.

E mesmo tendo ficado pouco tempo na casa, a maquiadora foi protagonista de um dos maiores memes da edição. Em uma conversa com Nicácio, ela desabafou sobre estar no Paredão e o brother tentou a consolar com seu próprio bordão: "Você tem sangue de Maria Bonita". À CARAS Brasil, ela explicou que a frase já era usada em suas lives e redes sociais.

Marília ainda assegura que está acompanhando o BBB 24, e que está animada para ver as novas dinâmicas do programa. A maquiadora também dá algumas dicas para aproveitar o máximo o início da competição, e escapar de ser o primeiro competidor eliminado.

"Siga a intuição e o seu coração. Não escute ninguém. Quando tiver vontade de fazer qualquer coisa não peça conselhos, lá não existe amizade verdadeira e muito menos empatia pelo próximo, principalmente no início do jogo."

Foto: Divulgação

Agora, quase um ano após deixar a casa mais vigiada do Brasil, a ex-participante passou a estudar na Escola de Atores Wolf Maya, para aprimorar ainda mais sua habilidade de comunicação diante das câmeras. Para ela, é uma oportunidade de desenvolver seu trabalho na internet, feito há 8 anos.

CONFIRA FOTO DE MARÍLIA MIRANDA, EX-SISTER DO BBB 23: