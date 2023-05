Marília do BBB 23 revela origem de meme e entrega sonho profissional; confira

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-sister do BBB 23 falou sobre nova linha de maquiagem e projetos para a TV

Mesmo sendo a primeira eliminada do BBB 23, a maquiadora Marília Miranda afirma ter muito a agradecer ao reality da Globo. Pouco tempo após o fim do programa, a ex-sister anunciou o lançamento de sua própria linha de maquiagens, Marília Bonita, apostando no bordão Sangue de Maria Bonita, que viralizou em sua estadia no confinamento.

A frase se tornou um meme nas redes sociais após o apresentador Fred Nicácio, que entrou grudado pelo pulso com a maquiadora no BBB 23 , decidir a repetir algumas vezes para dar forças à influenciadora enquanto os dois enfrentavam o primeiro paredão da edição. Porém, Marília assegura que o bordão já era utilizado por ela muito antes do reality.

"Como eu já expliquei na internet, o bordão não é do Fred e, inclusive, eu falo no VT da minha entrada no reality. O Fred apenas repetiu a minha frase em um momento em que eu estava triste. Porém a frase é utilizada por mim nas minhas lives e redes sociais há anos", acrescenta ela, em conversa exclusiva com a CARAS Brasil.

Antes de entrar no confinamento, a maquiadora conta que já acumulava mais de 700 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Agora, ela atingiu a marca de 1,2 milhão de seguidores, e afirma que muitos internautas chegaram após sua participação no programa e também na Casa do Reencontro promovida na edição.

Marília diz que produz conteúdo ligados à maquiagem, empoderamento feminino e autoestima na internet há mais de sete anos. Agora, ela pretende se especializar em comunicação e mirar projetos em uma nova plataforma: A televisão. "Eu quero expandir os meus trabalhos e atuação além da internet. Quem sabe venham projetos por aí nesse segmento."

Agora, a maquiadora diz que pretende trabalhar para alcançar o valor do prêmio da edição, focando em seus cursos de maquiagem e também na divulgação de seus novos produtos. "Sou muito grata ao BBB mesmo tendo participado só por uma semana e também na repescagem. Acredito que será o início de novos ciclos, oportunidades, projetos e sonhos na minha vida."