Quem deve continuar no BBB 24? Vote na enquete do quarto Paredão

Quarto paredão do BBB 24 foi formado na noite da última sexta-feira, 19; Giovanna Patel, Nizam e Raquele disputam permanência no reality show

Com mais uma semana de confinamento no BBB 24, os participantes enfrentam outra eliminação neste final de semana. Na noite da última sexta-feira, 19, foi formado o quarto Paredão do reality show, com Giovanna Patel, Nizam e Raquele na disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil. Escolha quem deve continuar no BBB 24 e vote na enquete do Paredão.

Quem deve continuar no BBB 24? Giovanna Pitel

Nizam

Raquele

Para a escolha do Paredão, o líder Matteus nomeou Giovanna Pitel. A votação da casa aconteceu no confessionário e, dessa vez, os competidores precisaram escolher dois jogadores como indicação para o paredão. Com Nizam como o mais votado da casa e Davi, Raquele e Vinicius empatados, o líder escolheu Raquele para completar o paredão.

O resultado do Paredão será divulgado neste domingo, 21, durante a edição ao vivo do programa. O voto é para permanência na casa, e pode ser feito nas duas modalidades disponíveis (Torcida e Único) no site do Gshow.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM:

Lucas Luigi votou em Davi e em Beatriz;

Beatriz votou em Vinicius e em Nizam;

Michel votou em Juninho e em Fernanda;

Davi votou em Nizam e em Rodriguinho;

Fernanda votou em Alane e em Giovanna;

Lucas Henrique votou em Davi e em Alane;

Juninho votou em Marcus Vinicius e em Giovanna;

Leidy Elin votou em Rodriguinho e em Raquele;

Giovanna Pitel votou em Marcus Vinicius e em Michel;

Giovanna votou em Nizam e em Fernanda;

Raquele votou em Nizam e em Deniziane;

Vinicius votou em Alane e em Marcus Vinicius;

Alane votou em Nizam e em Raquele;

Marcus Vinicius votou em Vinicius e em Raquele;

Nizam votou em Isabelle e em Raquele;

Deniziane votou em Vinicius e em Nizam;

Isabelle votou em Nizam e em Rodriguinho;

Wanessa votou em Vinicius e em Fernanda;

MC Bin Laden votou em Davi e em Marcus Vinicius;

Yasmin votou em Vinicius e em Davi;

Rodriguinho votou em Raquele e em Davi.