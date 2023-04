Quando acaba o BBB 23? Saiba quem pode estar na final

Com quase três meses de exibição e mais de dez eliminações, o BBB 23 se encaminha para a reta final

Com o início de abril, o BBB 23 se encaminha para sua reta final. Após quase três meses de exibição nas telinhas e mais de dez eliminações, o programa deve reproduzir seus últimos episódios e anunciar o grande vencedor do reality show ainda neste mês, no dia 25. Com apenas 15 noites para a final, restam cada vez menos dúvidas sobre quem pode levar o prêmio da casa mais vigiada do Brasil. Confira quais são os nove participantes que ainda estão na disputa e que podem marcar presença na final do BBB 23:

BRUNA GRIPHAO

Bruna Griphao (24) é uma das competidoras que pode chegar até a final do BBB 23. A sister, que já protagonizou momentos de compulsão alimentar no programa, trouxe a discussão sobre o tema enquanto se manteve firme no reality. Atualmente, ela enfrenta um paredão contra Fred Nicácio (36) e Sarah Aline (25), e pode deixar a casa após o resultado que deve sair amanhã.

FRED NICÁCIO

Depois de ser eliminado e retornar ao BBB 23 pela repescagem, Fred Nicácio deu o que falar entre os telespectadores. O médico pode ser um dos finalistas do reality show, mas também corre o risco de ser eliminado no seu primeiro paredão desde que retornou ao programa.

RICARDO

Um dos queridinhos dos ex-BBBs, Ricardo (30), também conhecido como Alface, é uma das promessas para a final do reality show. Com uma transformação de comportamento e jogo dentro do BBB 23, ele ganhou fãs fora da casa mais vigiada do Brasil.

DOMITILA BARROS

Domitila Barros (38), a participante que quebrou o recorde de paredões do BBB 23, é outra promessa para a final do reality show. A sister enfrentou mais da metade dos competidores da edição, com seis paredões e 12 adversários na conta, e se mostrou uma forte concorrente para os brothers da casa. Entre os outros cinco participantes que também podem estar na final do BBB 23, no dia 25 de abril, estão Aline Wirley (41), Amanda Meirelles (31), Cezar Black (34), Sarah Aline e Larissa (24).