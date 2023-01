Qual a final mais acirrada do BBB? Descubra porcentagem histórica do reality

Final do BBB 9 provocou disputa super acirrada entre brothers e mexeu com a emoção dos fãs do programa

O BBB é um reality show que mexe com a emoção do povo brasileiro há mais de 20 anos, fazendo os telespectadores se desafiarem a bater novos recordes a cada ano que passa. No entanto, poucas temporadas conseguiram gerar marcas históricas. Por exemplo, o BBB 9 foi a edição que teve a final mais acirrada de todos os tempos .

Protagonistas da do início ao fim, os amigos Francine (39), Max (44) e Priscila (40) deixaram o público de casa divididos, tornando a porcentagem entre eles mínima.

Na época, nenhum deles chegou a ser uma unanimidade, tamanha a disputa. Mas apesar da indecisão dos fãs, ao final Max ficou com 34,85% dos votos e Priscila, vice-campeã, ficou com 34,61%. A diferença do vencedor para a segunda colocada foi de 0,24% .

"Max deu show, foi exemplar, com esse garoto não tem essa coisa de falsa modéstia não. Uma coisa falta ao Max, saber aprender a se perdoar", disse Bial em seu discurso ao vencedor, que até hoje é considerado um dos maiores jogadores do reality.

Vale lembrar que o BBB 9 ficou marcado também por apresentar aos brasileiros a influenciadora Maira Cardi (39) , hoje conhecida por seu trabalho como musa fitness e coach de emagrecimento. Ela também é ex-esposa do vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar (33).

TEMPORADA DIFERENTE PARA O BBB 23

O BBB 23 está chegando na telinha da globo e tem estreia marcada para o próximo dia 16 de janeiro. A expectativa é que o programa comece antes do esperado com a Casa de Vidro, que ainda não teve a dinâmica explicada pela produção do reality.

No entanto, essa não é a única novidade da competição global. Isso porque o prêmio, geralmente de R$ 1,5 milhão, deve aumentar conforme o acúmulo de provas ganhas.

"Na nova temporada, os brothers e sisters - que serão novamente divididos entre Pipoca e Camarote - poderão ver o valor do prêmio final mudar ao longo da temporada, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor da temporada. Mas tem que disputar, se dedicar nas provas, lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder", disse Tadeu Schmidt em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Além disso, o líder da semana também terá sua função alterada para movimentar o jogo. "E o líder em? Fica ali no controle, novos poderes. Mas tem que saber jogar… e vai ter jogada nova no BBB23. Só sei de uma coisa: vou adorar conhecer essa galera. Fala aí, assistir de Camarote essa turma na casa é demais, não é? Eles se jogando nas festas, no game, na brincadeira, fora aquele amor que a gente adora. Afinal, quem entra no BBB quer deixar sua marca", comentou.