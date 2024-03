Por que Michel foi eliminado do BBB 24? Ele revela sua teoria

Eliminado do BBB 24, Michel avalia o motivo para ter sido votado para sair do reality show ao ser questionado sobre sua saída

O professor Michel foi eliminado do BBB 24, da Globo, na noite de terça-feira, 6, com mais de 70% dos votos do público ao entrar Alane e Davi no paredão da semana. Fora do reality show, ele foi questionado sobre o motivo para ter saído e respondeu rapidamente.

" Eu acho que caí no paredão errado, na hora errada, com dois que são favoritos e eu tive um embate. É a questão da torcida maior . Apesar de que eu estou muito feliz com a minha torcida também. Sei que eles foram muito engajados, e a gente dá trabalho para quem tá aqui fora e gosta da gente (risos). Se eu tivesse ido mais longe, ia mostrar mais jogo e seria mais legal", disse ele.

Inclusive, ele comentou sobre a fama de fofoqueiro no reality show. "Eu fui taxado de fofoqueiro, mas o jogo é a comunicação. Se você não consegue comunicação, você não joga. Então precisa ir, sim, atrás de informações, trazer para os seus e dali ter um parâmetro do que fazer", contou.

Ao ser questionado sobre como define sua participação no Big Brother Brasil, Michel afirmou: "Reconstrução. Por chegar ao BBB escolhido pelos próprios participantes, primeiro senti que eu era um visitante. Depois, eu consegui me reconstruir ali dentro, me sentir pertencente àquela casa. Tive, então, uma virada de chave e, junto com os Gnomos, a Raquele, a Giovanna e eu conseguimos ficar mais ativos no jogo, nos defendermos melhor. O tempo inteiro a gente estava se reconstruindo no jogo, por mais que aqui fora isso possa não ter ficado tão claro. A minha meta era fugir do paredão, tanto que no que eu caí eu saí fora – sendo anjo e garantindo a imunidade. Por isso "reconstrução" é a palavra".

Logo depois, o rapaz revelou para quem fica a sua torcida no programa. "Se eu for pelo coração, Raquele. Se for pelo jogo, Isabelle. Se a Isabelle ganhar eu vou ficar muito feliz, mas obviamente a Raquele é a minha favorita, por conexão e por tudo. Espero que ela cresça muito no jogo! No dia do Sincerão com o Marcus a gente viu o posicionamento dela e eu fiquei muito feliz pelo jeito que ela se colocou. Tomara que ela se coloque mais assim. Eu acho muito difícil ela desrespeitar alguém, perder a linha, mas essa onça pode vir, que tá valendo (risos)", declarou.

Por fim, Michel contou o que quer fazer da vida agora que ficou famoso. "Eu estou disposto a abraçar todas as oportunidades que vierem. Não quero voltar para a sala de aula por enquanto porque é ralado, sofrido, apesar de eu amar a minha profissão. Eu tenho vontade de ir para o entretenimento. Tenho o pensamento muito rápido, brinco, consigo sair das situações, então estou aberto a oportunidades. Ainda quero ver se consigo ajudar ONGs LGBTs com Educação. Gosto muito de viagens também", afirmou.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Michel:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 13. No estudo da psicologia social, existe um conceito chamado: ‘avareza cognitiva’. O ser humano consegue fazer raciocínios complexos, pensar profundamente sobre qualquer questão. Mas, sempre que dá para economizar, o nosso cérebro é muito pão-duro. Ele adora economizar energia - economizar energia é um traço importante na nossa evolução, guardar para quando realmente é necessário. E, para economizar energia mental, a gente recorre a atalhos cognitivos. A gente busca significações, generalizações, estereótipos. A gente coloca as pessoas em gavetas, com rótulos. E se as pessoas te botaram em uma gaveta e você acha que não merece? Você não quer estar ali. Como fazer para fugir?", disse ele.

"Aqui no BBB, a gente poderia falar do cara que vence uma prova atrás da outra, que tem uma estratégia tão simples que ninguém consegue imitar. Quando vão descobrir o seu segredo para vencer tanto, Michel? Era nessa gaveta que você gostaria de estar? Mas se não te colocaram nessa gaveta ou em outra que você gostaria de estar, você precisa fazer mais. A gente poderia falar do cara que prepara as mesas de café da manhã mais lindas da história do BBB, que arruma a casa toda, que corta o cabelo de todo mundo. Mas se não te colocaram nessa gaveta ou em outra onde você gostaria de estar, você precisa fazer mais. A gente poderia falar desse baiano, que talvez alguém chamasse de um cara comum da Bahia, mas, que na verdade, é extraordinário na sua luta, que trabalha desde muito novo, que vendia água no balde, na lata, que está na pista rodando o dia inteiro e ainda frita hambúrguer e cozinha para ajudar na renda de casa, é guerreiro, é aguerrido, mas isso não te coloca em gaveta nenhuma no BBB. A gente poderia falar desse mineiro que representa a luta de tanta gente. Também já foi motorista, e também caixa de evento, operário de produção, cuidou de criança, foi animador de festa, é estudante de veterinária e professor de geografia. Nunca foi chamado de professorzinho, mas pouca gente sabe o professorzão que você é, e o trabalho lindo que você já fez, inclusive em presídios, mas isso não te coloca em nenhuma gaveta no BBB", completou.

"Para alcançar a reputação que você quer no BBB, talvez seja preciso fazer mais, e na direção certa. Isso vale para todo mundo. Mas quem é capaz de fazer isso? Ajustar a rota no meio do voo? Lembrem-se, por que você entrou no BBB? Qual é o seu objetivo aí dentro? Você está se afastando do caminho certo ou está indo certinho para o destino que imaginou? Isso vale para todo mundo. Repito: Se está na rota, acelera, vai com tudo. Se não está, ainda dá tempo de apontar para o rumo certo. Qual a impressão que você vai deixar aqui? Mais cedo ou mais tarde, essa sua reputação vai ser colocada para jogo. Para você que sai hoje, eu digo que você pode achar que está certo, porque já teve sinais que indicavam que você estava certo. Os acontecimentos podem parecer uma resposta para você. Mas chegou a hora de saber a verdade e a mentira. E hoje o resultado vai surpreender muita gente. No final do dia, uma frase vai prevalecer. Opção 1: Pequenos escritores podem escrever grandes histórias. Opção 2: O fraco voltou, sô. Davi, pode se despedir do Michel. Michel, quem sai é você", finalizou.