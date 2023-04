Por que Cézar mudou de quarto no BBB23? Brother ficou magoado com atitude de Domitila

Brother ficou magoado com atitude de Domitila e decidiu mudar de quarto; atitude surpreendeu o público

Muitos telespectadores do BBB23 ficaram confusos após Cézar Black deixar o Quarto Fundo do Mar na noite desta sexta-feira, 7. É que eles não entenderam o que aconteceu para o brother tomar a decisão drástica.

Nas redes sociais, os fãs do programa lembraram que a principal culpada foi Domitila, que não passou pano para o participante nas últimas horas. Envolvida em uma polêmica e até exposto publicamente por Sarah Aline, ele levou um "sabão" da Miss Alemanha que decidiu romper relações.

"A partir de agora, pode comprometer o meu jogo porque se o seu estilo de jogo é: vou fazer assim que não vai dar em nada, não é como eu jogo", disse a ativista social sem fazer concessões ao brother.

"Então eu jogo com quem joga parecido comigo", afirmou ela que ainda deixou claro que não salvaria Cezar se ganhasse a Prova do Anjo. Ela avisou que prefere proteger Fred Nicácio e Sarah Aline e que não faria qualquer esforço para salvar o enfermeiro de um possível Paredão.

Veja abaixo o exato momento em que ele mudou de quart no BBB23:

