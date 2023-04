Eliezer brinca se filha será parecida com ele antes ou depois das plásticas

Ex-BBB Eliezer, que espera sua primeira filha, Lua, com Viih Tube, compartilha fotos de suas diferentes fases da vida

Nesta última sexta-feira, 7, o influenciador digital e ex-participante do Big Brother BrasilEliezer (33) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos suas antes e depois de realizar os diversos procedimentos médicos estéticos, brincando se Lua, sua futura filha com a youtuber Viih Tube (22), irá se parecer com ele antes ou após as plásticas.

“Tava pensando… se a Lua parecer comigo, vai ser com qual dessas versões? 1, 2, 3 ou 4?”, brincou o influenciador digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques compartilhados por Eliezer, ele realmente parece quatro pessoas diferentes.

Os comentários não pouparam brincadeiras com o influenciador digital. “Ué, a versão original, de fábrica, a 4”, disse um. “4, tipo Luan Santana no início da carreira”, brincou outro, um perfil de fã clube de Eli. “Ela vai puxar a Vitória”, comentou uma terceira internauta. “Quem é esse ator?”, ironizou o ex-BBB Gustavo Marsengo.

Veja a publicação do influenciador digital Eliezer, em quatro momentos diferentes de sua vida antes e depois dos procedimentos estéticos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli Tube (@eliezer)



Viih Tube posta vídeo mostrando o corpo real na reta final da gravidez

Viih Tube que já está na reta final da gravidez, dividiu com os fãs um vídeo fazendo 'tour pelo corpo'. Nos registros, a influenciadora surge de lingerie ao exibir as mudanças no corpo de forma detalhada.

"Decidi fazer um tour pelo meu corpo grávida para acolher outras gravidinhas nesse momento também. Bora lá: primeira coisa que eu reparei foi minha auréola que cresceu escureceu muito. Como eu não posso mostrar ela aqui para você, estou mostrando minha cicatriz, que também ganhou muita pigmentação, seguindo a auréola, o queque é completamente normal e hormonal", começou falando.

"Celulite no bumbum ganhei bastante na coxa; também não fiz dieta come tudo que eu quis, engordei mais do que deveria. Inclusive, meu umbigo saiu todinho para fora... Eu ganhei também essa manchinha e minha barriga também ficou meio peluda; a pigmentação dos pelinhos fazem parte de uma reação hormonal que é completamente normal nessa fase tem gente que tem até aflição no umbigo para fora. Estrias ganhei dos dois ladinhos", disse ela, mostrando as estrias vermelhas mais recentes.