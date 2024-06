Bebê nasce com seis dentes no Mato Grosso do Sul e especialista alerta problemas; saiba quais

Em entrevista à CARAS Brasil, Ilana Marques, especialista em Odontopediatria, explica sobre dente neonatal e aponta problemas logo nos primeiros dias de vida do bebê

Um tema bastante curioso está repercutindo na internet nos últimos dias. Um bebê teria nascido com seis dentes em uma maternidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em meados de maio, surpreendendo a equipe médica. Mas será que isso é realmente possível? Para tentar entender o caso, a CARAS Brasil conversou, nesta segunda-feira, 3, com Ilana Marques, especialista em Odontopediatria.

"O processo de formação de dentes ocorre quando o bebê ainda se encontra no útero e emergem normalmente por volta dos seis meses de vida do bebê. Quando isto acontece logo após o nascimento, que é um fenômeno raro e pode ocorrer com qualquer dente, mas é mais comum com os incisivos inferiores, chamamos de dente neonatal", explica a médica.

A causa exata não é completamente compreendida, segundo Ilana, mas pode estar relacionada a fatores genéticos ou ambientais. "Geralmente, os dentes neonatais são pequenos e podem ter mobilidade, pois ainda não estão completamente formados. Os pais devem consultar um dentista pediátrico para avaliar a situação e receber orientações adequadas sobre cuidados dentários e alimentação para garantir o bem-estar bucal do bebê", informa.

Dependendo do caso pode ser indicada a extração, se a inserção for superficial e for detectado o risco de aspiração, por exemplo. "Outra situação que deve ser observada é que eles podem atrapalhar a amamentação por machucar o peito da mãe ou até mesmo formar uma ferida na boca do bebê conhecida como lesão de rigafede. Nestes casos, às vezes apenas um polimento pode resolver, senão, talvez a extração. Por isso, o ideal é que os pais consultem um odontopediatra que vai ajudar no melhor plano de tratamento e no tratamento em si", ressalta.

Ilana Marques - Especialista em Odontopediatria na IGM Odontopediatria, habilitada em Sedação Inalatória com Óxido Nitroso e em Laserterapia. Professora do curso de Laserterapia e do curso de Sedação Inalatória.

Ilana Marques é especialista em Odontopediatria - Arquivo Pessoal

SOBRE O CASO NO MS

Em um vídeo publicado no Instagram, é possível ver o que pareciam ser seis dentes despontando na gengiva do pequeno Arthur. A obstetra Luciana Tannus Jaber, que fez o parto do bebê, se surpreendeu e, segundo ela, essa foi a segunda criança que trouxe ao mundo com dentes já formados.

"Esses dentes podem ser dentes decíduos (de leite) que erupcionaram precocemente ou dentes adicionais que se formaram durante o desenvolvimento fetal", escreveu a obstetra na postagem. Porém, três dias depois, uma odontopediatra descobriu que Arthur não havia nascido com dentes.