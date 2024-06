Fabiana Justus revela consequência de tratamento contra o câncer

A influenciadora Fabiana Justus contou que perdeu uma 'função' temporariamente após o tratamento contra o câncer: 'Demora'

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus dividiu com os internautas uma consequência envolvendo seu tratamento contra o câncer. Nesta segunda-feira, 3, após sua ida ao hospital para ministrar o remédio de manutenção, ela contou que perdeu as impressões digitais temporariamente.

Em seu stories no Instagram, a filha de Roberto Justus mostrou um vídeo onde tenta realizar a leitura da digital. "Vou contar uma coisa aleatória para vocês. Depois do tratamento, o meu dedo não funciona mais", revelou ela.

E completou: "Meus médicos falaram que demora para voltar. Achei tão bizarro, não funciona mais, agora tem que pôr o código". Recentemente, Fabiana Justus celebrou o resultado de seus exames dois meses após o transplante de medula óssea.

Na última semana, ela esteve em um hospital de São Paulo para passar pela reposição de magnésio e também realizou alguns exames, como faz todas as terças-feiras, e informou que todos estavam ótimos. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano.

Fabiana Justus conta como descobriu o câncer

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais na noite de domingo, 27, para conversar um pouco com os seguidores a respeito do diagnóstico de leucemia mieloide aguda. A filha de Roberto Justus, que descobriu o câncer em janeiro deste ano, falou sobre os primeiros sintomas.

Em seus stories no Instagram, Fabiana contou que no dia anterior estava se sentindo bem, mas que começou a sentir alguns sintomas de maneira repentina. "Para vocês terem ideia, na sexta-feira não estava sentindo nada, isso foi em janeiro. No sábado e domingo, comecei a sentir um enjoo estranho, dor de cabeça, um pouco de dor nas costas", iniciou ela.

"Chamei um massagista, fiz massagem para tentar soltar os músculos, achei que era isso porque estava fazendo bastante ginástica. Mas não era, porque não aliviou", completou a irmã de Rafaella Justus. Em seguida, Fabiana recordou que recebeu o diagnóstico da doença dias após os sintomas.

"Foi questão de pouquíssimos dias para descobrir a pior notícia da minha vida, mas, graças a Deus, tenho plena fé que isso vai ser apenas um capítulo que vai ficar para trás. Com certeza, vou olhar e enxergar como algo que me deixou mais forte, que me fez valorizar ainda mais a vida e as coisas que importam. Essa página vai virar e vou continuar a minha história só com coisas boas", relatou a empresária.

Por fim, Fabiana Justus, que está na fase de manutenção do tratamento, explicou que já não possui mais nenhuma célula cancerígena no corpo.