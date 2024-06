Mônica Martelli revela que ficou internada por 9 dias. Saiba o que aconteceu

Em comunicado oficial, equipe de Mônica Martelli informa que ela ficou internada por mais de uma semana em um hospital e vai adiar peça de teatro

A atriz Mônica Martelli passou nove dias internada em um hospital de São Paulo e acaba de receber alta hospitalar. Nesta segunda-feira, 3, a equipe dela divulgou um comunicado oficial para revelar o que aconteceu com a artista.

A estrela foi diagnosticada com infecção bacteriana e precisou ficar hospitalizada para se recuperar. Agora, ela já está em casa e segue o tratamento. Porém, por causa de seu quadro de saúde, ela teve que adiar a sessão de sua peça de teatro que aconteceria no dia 6 de junho em Brasília.

"Comunicamos que Mônica Martelli foi diagnosticada com um quadro de infecção bacteriana e esteve internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, durante nove dias. A atriz recebeu alta, mas precisará permanecer em repouso para seguir o tratamento recomendado pelos médicos em casa. Por essa razão, a apresentação única da peça “Minha Vida em Marte” que está agendada para o dia 6 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, será adiada para o dia 26 de junho, no mesmo horário e local. Quem já comprou ingresso poderá utilizá-lo normalmente na nova data, mas quem não puder comparecer, basta entrar no site da Sympla e clicar em Central de Ajuda até dia 06/06 para a solicitação de reembolso. Mônica agradece o carinho dos fãs e da imprensa, assim como a compreensão do público e espera vê-los na nova data!", informaram.

Viagem com o namorado

Mônica Martelli curtiu alguns dias de descanso em Paros, na Grécia, e encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros da viagem. Nos cliques, a artista surge esbanjando beleza durante um passeio de barco em meio ao cenário paradisíaco. Ela também postou um clique agarradinha com o namorado, o empresário Fernando Alterio, e confessou que está amando sua viagem. "Tudo azul. Apaixonada por Paros - Grécia", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja as fotos!