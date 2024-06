Jennifer Lopez resolve desavenças com melhor amiga que detesta Ben Affleck

Em meio aos rumores de crise no casamento com Ben Affleck, Jennifer Lopez teria feito as pazes com amiga que não suporta o astro; saiba mais

Em meio aos rumores sobre uma crise em seu casamento com Ben Affleck, Jennifer Lopez teria feito as pazes com uma amiga que não suporta o astro, Leah Remini. Inclusive, a amizade entre as duas teria chegado ao fim no início de seu relacionamento com o ator, depois que ela recebeu a desaprovação da atriz para retomar o romance.

Segundo o Page Six, Leah decidiu se reaproximar de Jennifer após ver os rumores de que a amiga estaria passando por dificuldades e que seu casamento estaria por um fio. Lopez correspondeu e também se aproximou, já que se arrependia de romper a amizade e não sabia como tentar restabelecer os laços com a artista.

Vale lembrar que Jennifer e Ben reataram o relacionamento em abril de 2021 e se casaram no ano seguinte, após viverem um noivado conturbado com um término relâmpago em 2004. Segundo rumores, Leah não aprovava a retomada do relacionamento da amiga e foi contrária ao casamento, além de relembrar os motivos do término no passado.

Diante das opiniões divergentes da amiga, Jennifer teria iniciado um atrito na amizade e até tomado uma decisão drástica: excluído a amiga de longa data da lista de convidados de seu casamento com o ator famoso. Agora, em meio aos rumores de separação do ator, Jennifer e Leah teriam se aproximado e estariam amigas novamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leah Remini (@leahremini)

Segundo fontes da revista Life & Style, apesar do amor e da ótima conexão entre Jennifer e Ben, eles ‘simplesmente não conseguem fazer o relacionamento funcionar’: "Eles estão prontos para o divórcio e, desta vez, Ben não é o culpado. Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar”, disseram.

Até o momento, Ben e JLo não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto, mas durante uma coletiva de imprensa, um jornalista decidiu questionar a estrela sobre os rumores: “Seu divórcio de Ben Affleck é real? Qual é a verdade da situação?", disse. Jeniffer deu risada da pergunta e rebateu: “Você é melhor do que isso", ela disparou.

Jennifer Lopez cancela turnê e revela o motivo publicamente:

A cantora Jennifer Lopez tomou a decisão de cancelar sua turnê. Em um post para seus fãs, ela contou que resolveu adiar os shows para passar mais tempo com sua família e amigos. A empresa responsável pelos shows justificou o cancelamento com a seguinte declaração: “Ela está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos”.

Então, a própria cantora explicou sua decisão. “Estou completamente triste e arrasada em decepcioná-los. Saiba que eu não faria isso se não achasse que era necessário. Prometo que vou compensar vocês e estaremos todos juntos novamente. Eu amo muito todos vocês. Até a próxima”, afirmou em meio aos rumores de uma separação; saiba mais detalhes!