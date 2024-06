Ex-BBB Andressa revela ter sofrido micro aborto antes de anunciar nova gestação

Ex-BBB Andressa Ganacin revela que sofreu perda gestacional antes de engravidar novamente com Nasser Rodrigues; entenda

Andressa Ganacin compartilhou um momento delicado que enfrentou antes de anunciar sua gravidez com Nasser Rodrigues. A ex-participante do Big Brother Brasil revelou ter esperado para divulgar a gestação, pois passou por um "micro aborto" no ano anterior. Em suas redes sociais, ela explicou detalhadamente como descobriu a perda.

Através de seu Instagram, Andressa abriu o coração ao responder às dúvidas em uma caixinha de perguntas. Quando questionada sobre o motivo de revelar a gestação já avançada, explicou que queria garantir que tudo estaria bem com o bebê: “Foi muito mais cuidado por termos passado por um Micro Aborto no inicio de novembro!”, iniciou.

“Ficamos com muito medo, então demoramos um pouquinho até mesmo para contar para a família e amigos! Queríamos garantir que estava tudo bem com o bebê!”, contou a ex-sister, que detalhou a perda: “É quando existe a implantação do embrião no útero, o organismo libera o Beta HCG, a mulher começa a ter todos os sintomas de uma gestante”, disse.

“Inclusive dependendo da época, a mulher pode fazer o teste e dar positivo sim, mas o quadro não evolui (por vários fatores) e a menstruação desce! Isso pode acontecer com 30% das mulheres e muitas nem sabem por não terem sintomas! E mesmo com a saúde em perfeito estado!”, ela relembrou o momento delicado.

“No caso eu estava com a saúde perfeita, tive todos os sintomas de uma gestação... logo mais eu tive o sangramento. Isso aconteceu ano passado!”, Andressa desabafou e também aproveitou para contar como ela e Nasser lideram com a situação: “Nós consagramos a Deus o nosso sonho de sermos pais mesmo antes de começarmos a tentar”, completou.

"Quando tivemos essa perda, claro que ficamos muito chateados e imensamente frustrados, mas como o amor de Deus é tão grande, nos apegamos na Sua Misericórdia, Ele afagou nossos coração, confiamos na vontade Dele e no tempo certo para todas as coisas! Nós caminhamos na fé e acima da nossa vontade”, Andressa contou que se apegou em sua fé.

Por fim, a influenciadora digital revelou como se preparou para engravidar: “Não fizemos FIV e nenhum outro tipo de tratamento Mas se fosse necessário estávamos dispostos a fazer sim! Nos preparamos muito para esse momento de tentantes! Eu comecei preparar meu corpo com a Dra Paula um ano antes, desinflamando o máximo que pudemos”, disse.

“Perdi 8kg, estabilizei meu lipedema, mudei minha alimentação inflamatória, comecei a tomar as vitaminas pré gestacionais um ano antes. Comecei a fazer exercícios físicos. Tanto eu quanto o Nasser (é muito importante seu parceiro verificar a saúde também) fizemos todos os exames possíveis e só depois começamos as tentativas!”, ela finalizou.

Vale lembrar que na última quarta-feira, 29, Andressa e Nasser compartilharam a gravidez nas redes sociais: "Agora somos três", escreram no vídeo publicado, que mostra momentos dos dois desde que se conheceram no BBB13 até hoje, incluindo a barriguinha da sister já evidente e uma imagem de ultrassom com o bebê.

