Leandra Leal surge radiante ao exibir o barrigão em ensaio de gestante

Tá chegando! Grávida do segundo herdeiro, Leandra Leal irradia beleza e alegria em ensaio fotográfico na reta final da gestação

Leandra Leal está aproveitando cada momento de sua gestação! Grávida do segundo filho, a atriz encantou seus seguidores ao compartilhar fotos de um ensaio de gestante em suas redes sociais. Entre os cliques, ela aparece exibindo o barrigão na reta final da gravidez, irradiando beleza e, é claro, muita felicidade!

Através de seu perfil no Instagram, Leandra decidiu compartilhar os cliques de seu ensaio de gestante. Vestindo apenas uma lingerie preta e um casaco bege, a artista exibiu sua beleza em poses que destacavam o barrigão, enquanto aguarda seu segundo filho e primeiro com seu atual marido, o fotógrafo Guilherme Burgos.

Na legenda, Leal fez questão de agradecer cada profissional que participou do ensaio, desde a fotografia até manicure: “Bom dia e boa semana com a lembrança desse ensaio leve, bonito e poderoso”, que listou os muitos funcionários que ajudaram a eternizar os cliques com assistência, concepção visual e direção de arte.

Nos comentários, Leandra recebeu muitos elogios de amigos e seguidores: “Esse bebê será lindão”, disse uma admiradora. “Que linda! Está maravilhosa! Parabéns e que venha com muita saúde”, escreveu mais uma. “Linda!”, exaltou Ricardo Tozzi. Sabrina Sato e Joaquim Lopes também deixaram muitos emojis apaixonados entre os recados.

Vale lembrar que antes de se casar com Burgos, a atriz teve sua primeira herdeira, fruto de um processo de adoção de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef. Discreta sobre sua vida pessoal, a artista revelou alguns detalhes de sua jornada de espera por Julia, que está com nove anos, mas chegou em sua vida quando tinha menos de dois aninhos.

Na época em que recebeu a guarda da menina, Leandra participou do programa ‘Altas Horas’ e contou como foi o primeiro encontro com a filha adotiva: “Ela chegou para mim com 1 ano e sete meses. Sabe quando você é adolescente e se apaixona pela primeira vez e fala: agora eu entendi o mundo inteiro?”, ela narrou o momento especial.

Leandra Leal curte viagem especial ao lado da filha e do marido:

Nesta sexta-feira, 31, Leandra Leal compartilhou um álbum de fotos do último mês e revelou que fez uma viagem internacional com a filha mais velha, Julia, e o marido, o fotógrafo Guilherme Burgos. À espera do segundo filho, a atriz aproveitou alguns dias em Nova York, nos Estados Unidos, antes do nascimento do bebê.

Leandra compartilhou diversos cliques do mês de maio em seu perfil no Instagram. Na capa do álbum, ela escolheu uma foto onde aparece recebendo um beijo no barrigão da filha Julia e da mãe, a atriz ngela Leal. Em seguida, a artista incluiu algumas imagens da viagem em família, sem revelar ao certo quando os registros foram feitos.