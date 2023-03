Viih Tube posta vídeo mostrando o corpo real na reta final da gravidez

Na reta final da gravidez de Lua, influenciadora Viih Tube exibe as marcas da gestação como estrias, manchas e celulites em vídeo sem edições

A influenciadora digital Viih Tube (22) já está na reta final de sua primeira gravidez, à espera da pequena Lua, e dividiu com os fãs um vídeo fazendo 'tour pelo corpo'.

Na manhã desta sexta-feira, 31, a ex-BBB compartilhou um vídeo mostrando as marcas que adquiriu durante a gestação da bebê com Eliezer (33).

Nas imagens, a mamãe de primeira viagem aparece de lingerie preta e exibe as mudanças no corpo de forma detalhada, desde celulites no bumbum até a pigmentação de cicatrizes nos seios, comum nas gestantes.

"Tour pelo corpo grávida. Se você tá gravidinha e passando por essas mudanças no corpo, esse vídeo é pra você", escreveu na legenda.

"Decidi fazer um tour pelo meu corpo grávida para acolher outras gravidinhas nesse momento também. Bora lá: primeira coisa que eu reparei foi minha auréola que cresceu escureceu muito. Como eu não posso mostrar ela aqui para você, estou mostrando minha cicatriz, que também ganhou muita pigmentação, seguindo a auréola, o queque é completamente normal e hormonal", começou falando.

"Celulite no bumbum ganhei bastante na coxa; também não fiz dieta come tudo que eu quis, engordei mais do que deveria. Inclusive, meu umbigo saiu todinho para fora... Eu ganhei também essa manchinha e minha barriga também ficou meio peluda; a pigmentação dos pelinhos fazem parte de uma reação hormonal que é completamente normal nessa fase tem gente que tem até aflição no umbigo para fora. Estrias ganhei dos dois ladinhos", disse ela, mostrando as estrias vermelhas mais recentes.

Viih revelou que ao contrário do que acontece com outras grávidas, suas unhas ficaram fracas. "No meu caso ficou fraca parecendo um papel fina e ainda ruim de ansiedade. Algumas dobrinhas nas costas também é normal, eu ganhei 22 kg na gravidez então natural que você receba algumas dobrinhas junto... Perna inchou muito, algumas manchinhas na axila e também no braço que são super pequenas e zero me incomodam, só para mostrar tudo mesmo. [Tive] um pouco mais de olheira e manchinhas de espinha, porque tive uma fase do início com muita espinha e deixou algumas cicatrizes. Queda de cabelo, sim, também tive queda", relatou a youtuber.

Ao finalizar a lista, Viih falou da linha negra na barriga: "A mancha dessa linha também termina lá na 'perseguida' e lá embaixo também deu uma escurecida, normal".

"Não se cobre nessa fase, entenda que são cicatrizes do processo de um momento lindo que você tá vivendo. Você é um ninho do seu filho. Tem que ser leve com você nesse momento. Cicatriz também é sua marca de amor", declarou ainda a participante do BBB 21.

Nos comentários, Viih Tube foi elogiada por exibir o corpo real e ganhou declaração de Eli. "E continua gostosa pra cacete. Te amo.Você é gigante demais!! Esse vídeo é MUITO necessário", babou o designer. "Minha maravilhosa @viihtube … sua gravidez tá mais longa que a minha. Você tá de quanto tempo? Mais de um ano já, né?", brincou Sabrina Sato. "E tá linda, Viih! Belo vídeo", disse Fernanda Paes Leme.

Confira Viih Tube mostrando o corpo real na gravidez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube faz linda declaração no aniversário da mãe

Na quinta-feira, 30, Viih Tube emocionou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem celebrando o aniversário de sua mãe, Viviane. A influenciadora compartilhou um vídeo do seu parto, e com a reação de sua mãe ao vê-la pela primeira vez. Prestes a ser mãe, Viih escreveu um texto emocionante.

“Hoje é seu aniversário mãe, e logo eu estarei vivendo esse momento que vivemos a 22 anos atrás. Seu pacotinho cresceu, e agora vai te dar outro pacotinho pra amar também. Eu tô muito ansiosa para os desafios de ser mãe, se eu for 10% do que você é pra mim, já estou satisfeita, mas mais do que isso, tô ansiosa ora te ver sendo avó", iniciou ela.