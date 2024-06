Grávida, Sthefany Brito responde sobre preferência por menina ou menino

Grávida, Sthefany Brito abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada se tinha preferência por algum sexo para o segundo filho

Grávida de seu segundo filho, a atriz Sthefany Brito abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e comentou sobre sua segunda gravidez. A artista já é mãe de Antônio Enrico, de três anos, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovscky. Ao ser questionada se tinha preferência por algum sexo para o segundo filho, ela foi honesta.

"Nós queríamos mais um filho! O que viesse seria muito bem vindo e muito amado! Planejamos muito esse bebezinho e esperamos muito por ele! Sou suspeita, mas eu amo ser mãe de menino! Enrico tem um amor por mim, uma admiração, um enorme apego mesmo! Ele fala como eu estou linda e sempre ouvi que mãe de menino era assim! Estou muito feliz de verdade com nosso príncipe que está chegando. Me sinto a mãe mais sortuda e abençoada do mundo por ter os meus meninos", respondeu a atriz.

A artista também fez uma comparação de sua segunda gravidez com a primeira. "Poder sair, encontrar minhas amigas, viver mais a gravidez do mundo de fora! Gravidez do Enrico foi pandemia, então eu não saía de casa e não encontrei ninguém! Idealizei tanto viver esses momentos que fiquei mega frustrada por não poder dividir esse momento especial com as pessoas que eu amo. Agora estou aproveitando muito e botando o barrigão pra passear", confessou.

Em outro momento, ela respondeu se Enrico faz muita pergunta sobre o irmão caçula. "Faz sim e inclui muito o irmão em tudo! Acho a coisa mais linda do mundo. Acho que ele vai ser um irmão super protetor. Esses dias ele viu o filho de uma amiga colocando a mão na minha barriga e ficou muito bravo. Chorou e tudo. Acho que eles vão ser super amigos", acredita Stephany Brito.