Perfil de Bruno se manifesta após desistência do BBB 23: "Nasceu para brilhar"

Nas redes sociais, a equipe de Bruno se pronunciou após ele apertar o botão de desistência do BBB 23

Após Bruno Nogueira apertar o botão de desistência do BBB 23, o perfil do atendente de farmácia se manifestou nas redes sociais através de um comunicado oficial.

"É com muita tristeza e dor no coração que a equipe do Bruno Gaga vem a público comunicar que Bruno desistiu do Big Brother Brasil 23", diz o começo da nota.

"Seu sonho sempre foi estar no BBB para mudar a vida de sua família e mostrar a pessoa alegre, cheia de personalidade e contagiante que ele é. No entanto, os desafios, pressões e autojulgamentos desencadearam em Bruno crises de ansiedade e uma tristeza da qual ele nunca tinha lidado. Por esse motivo, ele preferiu sair do programa, recobrar sua luz e se reconhecer como pessoa", acrescentaram.

Por fim, o perfil ainda agradeceu todas as mensagens de apoio que ele recebeu após a decisão. "Nós agradecemos de coração a todos que apoiaram Bruno, dentro e fora da casa, e a todos aqueles que torciam por ele. Agora nós vamos torcer por ele aqui fora, porque com certeza ele nasceu para brilhar", finalizaram.

Confira o comunicado oficial da equipe de Bruno:

Apoio de Tiago Abravanel

Tiago Abravanel (35) usou as redes sociais para comentar a desistência de Bruno do BBB 23. O ator e apresentador, que também desistiu do programa na edição do ano passado, fez uma live e mostrou toda sua solidariedade ao atendente de farmácia.

"Acabaram de me falar que o Bruno Gaga apertou o botão, e me veio, obviamente, muitas sensações. Meu coração acelerou, enfim, mas eu resolvi vir aqui para deixar toda a minha solidariedade para o Gaga e para a família dele, esse momento não é fácil", começou Abravanel.

"É muito legal o Big Brother, foi uma p*** experiência na minha vida e na vida de qualquer pessoa que passa por essa experiência, mas não é fácil. Vocês sabem que não é fácil, vocês nem imaginam o quanto é difícil. O Brasil inteiro viu que o Gaga não tava bem, e que bom que ele conseguiu ter forças para entender a hora de parar [...] Então fiz essa Live aqui para deixar um beijo gigante para o Gaga, para que ele tenha força, para que a gente dê muita força para ele aqui fora", disse ele em um trecho da gravação.

