Patrícia Poeta se diverte ao ser comparada com ex-esposa de Buda em novo visual

A apresentadora Patrícia Poeta se surpreendeu durante o 'Encontro' desta terça-feira, 12, ao abordar os últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo. Isso porque, enquanto conversava com a platéia do programa matinal, uma das entrevistadas a comparou visualmente com Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique.

Recentemente, a nova influenciadora digital decidiu dar uma repaginada e mudou radicalmente os fios, deixando-os mais claros, assim como os cabelos de Patrícia. Ao questionar o que a platéia estava achando da participação ativa de Camila nas redes, a jornalista se divertiu com a resposta.

"Você tem acompanhado a ex dele?", perguntou a apresentadora. "Sim, até porque ela se repaginou e está parecendo contigo", respondeu a entrevistada. "Comigo? Eu? Vocês acham ela parecida? A Camila empoderada?", reagiu Patrícia Poeta ao ter o visual comparado.

Na sequência, a jornalista afirmou que iria prestar mais atenção no novo visual da ex-companheira de Buda. "Olha! É mesmo? Vou me atualizar nas redes sociais", declarou ela.

A mudança de Camila Moura aconteceu no último fim de semana, dias após a professora de história anunciar o fim de seu casamento com o participante do BBB 24. Confinado, Lucas Henrique ainda não sabe da decisão da ex-esposa, mas desconfia que algo está acontecendo, uma vez que ela não apareceu no Almoço do Anjo.

Atualmente, a influenciadora soma quase três milhões de seguidores em seu Instagram. Lucas, por sua vez, que está há mais de um mês no reality show, ainda não conquistou nem 200 mil.

Lucas desabafa sobre situação com a esposa

Lucas Henrique segue preocupado com a ausência de sua esposa, Camila Moura, no vídeo dos familiares do Almoço do Anjo no Big Brother Brasil 24.

Durante a noite desta segunda-feira, 11, o professor de educação física desabafou com Yasmin sobre a situação e a modelo tentou tranquilizar o brother. "Não deve ter sido nada", disse ela. "Tomara, Yas", respondeu ele.

Em seguida, a loira falou sobre a possibilidade de Camila dar espaço para outra pessoa falar. "Você sabe que ela é uma pessoa reservada. Acho que você não pode ficar montando teorias na sua cabeça, senão você vai ficar surtando. Você nunca vai saber o que é até que você veja ela", aconselhou. Confira!