Patrícia Poeta se emociona ao reencontrar mãe de Isabella Nardoni: 'Desabei'

Apresentadora Patrícia Poeta recordou a primeira entrevista feita com a mãe de Isabella Nardoni em 2008; crime completa 16 anos em março

A apresentadora Patrícia Poeta ficou bastante emocionada ao receber Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, no 'Encontro' desta terça-feira, 12. Durante a entrevista, a jornalista não conteve as lágrimas ao recordar o primeiro contato que teve com a convidada há 16 anos atrás, época em que o crime aconteceu.

Comovida ao rever alguns trechos da conversa com Ana Carolina, Patrícia abriu o coração e contou como se sentiu ao saber da responsabilidade e cuidado que precisaria ter ao entrevistá-la em 2008. "Eu vou contar uma coisa que nunca tive a oportunidade de falar… Eu fui para essa entrevista sabendo de toda essa responsabilidade, pois as pessoas queriam saber o que seu coração estava falando naquele momento", iniciou.

E completou: "Eu era uma intermediária, então, eu segurei esse choro a entrevista inteira. Mas, quando cheguei em casa, eu desabei". Na sequência, Patrícia Poeta revelou que sentiu a mesma sensação ao saber que reencontraria a mãe de Isabella Nardoni.

++ Mãe de Isabella Nardoni critica vida de Jatobá fora da cadeia: 'Provocação'

"Ontem, na minha casa, sabendo que a gente ia se reencontrar, eu… Aquela emoção que segurei lá trás, pois o meu senso de responsabilidade é maior, eu segurei o máximo para que nada interferisse o que você tinha para contar. Nada era mais importante do que aquilo", declarou ela.

Ainda bastante emocionada, a comunicadora voltou a falar da conversa que emocionou o país em 2008. "Mas, sem dúvidas, essa foi uma das entrevistas que mais marcaram a minha vida, a minha carreira… Eu lembro que, quando fui entrevistar você, o meu filho tinha a idade da Isabella. Então, quando cheguei em casa, eu realmente desabei. Eu fiquei chorando no banho de tão forte que foi", contou Patrícia Poeta.

Ana Carolina Oliveira também se emocionou com as palavras da apresentadora do 'Encontro' e agradeceu todo respeito e empatia que ela sempre teve ao abordar o assunto tão delicado envolvendo a perda de sua filha.

"Mesmo sendo muito recente, foi algo muito respeitoso. Você simplesmente me ouviu e eu pude falar o que estava sentindo em relação a ela e ao momento em que ela não estava mais. Eu sempre falo que tenho o maior carinho e respeito por você justamente por esse cuidado que teve comigo naquela época", declarou a mãe de Isabella Nardoni.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Relembre o caso Isabella Nardoni

Em março de 2008, Isabella Nardoni, com cinco anos de idade na época, foi defenestrada pela janela do sexto andar por seu pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, onde o casal morava em São Paulo. O crime, que completa 16 anos em 2024, ainda comove todo o país.

Atualmente, a madrasta de Isabella, condenada a 26 anos e 8 meses, cumpre regime aberto desde 2023. Já Alexandre Nardoni, pai da criança, foi sentenciado a 30 anos e dois meses de prisão e está em regime semiaberto.