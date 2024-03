Mãe de Isabella Nardoni critica vida de Jatobá fora da cadeia: ‘Provocação’

Mãe de Isabella Nardoni desabafa sobre vida social de Anna Jatobá e fica indignada ao comentar sobre visita ao túmulo da filha fora da prisão

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, criticou as condições de liberdade de Anna Jatobá. Em um desabafo, a bancária lembrou que não teve a oportunidade de acompanhar a vida da filha, enquanto a mulher condenada pela morte da menina em 2008 participa de festas de casamento, da formatura do filho e até visita o túmulo da pequena.

Em conversa com o Jornal O Globo, Ana ressaltou que sabia que deveria encarar a liberdade dos assassinos da filha em algum momento. No entanto, a bancária não esperava que a pena em regime aberto fosse ser tão liberal para Jatobá: “Eu não tenho como não expressar minha indignação por tudo que estou passando novamente”, disse.

“Eu sabia que essa hora iria chegar, mas a gente nunca espera que seja tão rápido”, Ana desabafou e relembrou os momentos que perdeu com a morte da herdeira: “Minha filha também estaria se formando se estivesse viva. Mas eles me tiraram o direito de estar ao lado dela, vê-la crescer e ter uma profissão”, ela lamentou.

Além de expressar revolta com a vida social e os eventos que ela pode frequentar, Ana mostrou sua indignação com a recente visita da condenada ao túmulo da filha. Jatobá esteve presente no mesmo cemitério onde a criança foi sepultada para o enterro da sogra, mãe de Alexandre Nardoni, e compareceu ao túmulo da menina para fazer uma oração.

A aparição em público aconteceu apenas alguns dias após a data em que Isabella completaria 22 anos e deixou Ana revoltada: “Ela teve a capacidade e a falta de vergonha na cara de visitar o túmulo da minha filha. Como assim? Isso é uma provocação de extremo mau gosto. O cúmulo da falta de respeito com a Isabella e comigo”, desabafou.

“Isso afeta a memória da minha filha e as lembranças que tenho dela. O cemitério é um espaço público. Qualquer pessoa pode visitar o túmulo da minha filha, ela não precisaria da minha permissão. Mas esperava que essa mulher tivesse o mínimo de bom senso e nunca fosse até lá”, a mãe de Isabella lamentou a situação.

Vale mencionar que recentemente, Ana Carolina Oliveira participou de um documentário sobre a história da filha, 'Isabella: O caso Nardoni', da Netflix. Além de revisitar alguns detalhes do caso, a mãe da criança, que faleceu em 2008 com apenas 5 anos de idade, lamentou a saudade da menina e revelou como seguiu em frente.

Mãe de Isabella Nardoni relembra visita de Patrícia Poeta:

A mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, relembrou em uma entrevista como foi a decisão de dar a primeira entrevista após a morte de sua filha. Ela falou com o Fantástico, em uma reportagem que foi ao ar em 11 de maio de 2008. Segundo a bancária, Patrícia Poeta apareceu na porta de sua casa e a acolheu no momento delicado.