Mãe de Isabella Nardoni revela como conseguiu ser mãe novamente: "Tudo de novo"

Mãe de Isabella Nardoni revela como conseguiu gerar dois filhos após a tragédia

Mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira deu uma entrevista inédita na qual se pronunciou sobre um tema que ainda gera curiosidade. Afinal, como ela conseguiu superar o trauma e ser mãe novamente após a morte trágica da filha?

Hoje, ela é casada novamente e teve dois filhos, um casal. "Eu sempre quis. Quando eu descobri que estava grávida, foi demais. Você vai no médico, escuta o coração do bebê… foi muito f*. Agora eu tenho um menino e uma menina", declarou ela muito emocionada ao Tiracatica Cast.

Ela disse que a primeira gravidez foi muito difícil. "A primeira gestação depois, a carga emocional foi muita. Quando as pessoas descobriram, queriam saber, informações, notícias… e foi aquilo tudo, de novo. Eu tinha altos e baixos. Essa carga foi muito grande pra ele", disse.

Durante a entrevista, Ana Carolina Oliveiratambém disse que nunca pensou em vingança. "Eu prefiro seguir o caminho do bem do que ir pro casamento do mal que não vai me trazer minha filha de volta. É o caminho que eu aprendi e quero seguir para sempre na minha vida", disse ela.

Ela falou em documentário

Durante o documentário 'Isabella: O caso Nardoni' e exibiu um trecho da entrevista com a mãe da criança, que faleceu em 2008 com apenas 5 anos de idade. No depoimento, Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da menina Isabella, comoveu ao relembrar o que disse no ouvido da filha após descobrir que ela morreu.

“Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido, a única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi: 'Você pode ir. Vai em paz, que eu vou cuidar de tudo o que aconteceu aqui'”, afirmou ela. Vale lembrar que Isabella Nardoni faleceu após sofrer uma queda da janela do apartamento do pai, Alexandre Nardoni. Ele e a esposa, Anna Carolina Jatobá, foram condenados como responsáveis pela morte da criança.