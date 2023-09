Mãe de Isabella Nardoni relembra visita de Patrícia Poeta à sua casa: "Não estava preparada"

Mãe de Isabella Nardoni relembra visita da apresentadora; na época, ela apresentava o 'Fantástico'

A mãe de Isabella Nardoni, a bancária Ana Carolina Oliveira, relembrou em uma entrevista como foi a decisão de dar a primeira entrevista após a morte de sua filha. Ela falou com o Fantástico, em uma reportagem que foi ao ar em 11 de maio de 2008.

"Eu não estava preparada. Quando eu dei minha entrevista para a Patrícia Poeta, ela apareceu na porta da minha casa. Chegou no Rio de Janeiro, pegou um táxi e foi pra porta da minha casa", contou ela em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Na conversa, ela disse que sua mãe era contra a entrevista e que a primeira conversa aconteceu na área externa de sua casa. "A minha mãe não queria essa exposição, minha, da nossa família. Foi muito difícil sair do anonimato", declarou.

Ana Carolina Oliveira decidiu falar porque foi acolhida por Patrícia Poeta. "A gente conversou, ela teve uma empatia incrível, foi maravilhosa, profissional. A gente teve a conversa na rua, no portão da minha casa. Ela me fez a proposta, conversamos. Ela foi muito sensível", elogiou a mãe da menina.

Ela falou em documentário

Durante o documentário 'Isabella: O caso Nardoni' e exibiu um trecho da entrevista com a mãe da criança, que faleceu em 2008 com apenas 5 anos de idade. No depoimento, Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da menina Isabella, comoveu ao relembrar o que disse no ouvido da filha após descobrir que ela morreu.

“Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido, a única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi: 'Você pode ir. Vai em paz, que eu vou cuidar de tudo o que aconteceu aqui'”, afirmou ela. Vale lembrar que Isabella Nardoni faleceu após sofrer uma queda da janela do apartamento do pai, Alexandre Nardoni. Ele e a esposa, Anna Carolina Jatobá, foram condenados como responsáveis pela morte da criança.